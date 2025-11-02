Сербия готова продавать боеприпасы странам ЕС, даже если их получит Украина - Вучич

Склады Сербии "переполнены боеприпасами", и государство готово продавать их другим европейским странам - даже если в конечном итоге это оружие попадет в Украину. Об этом заявил в интервью изданию Cicero президент Сербии Александр Вучич, передает УНН.

Детали

По словам Вучича, с начала полномасштабной войны в Украине европейские медиа неоднократно обвиняли Сербию в авторитаризме и возможной подготовке к военным действиям против соседних стран. Однако такие предположения не подтвердились.

Вучич подчеркнул, что Сербия остается фактором стабильности на Балканах и никогда не представляла угрозы для ни одной страны континента.

Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем внести в европейскую безопасность - сказал он.

На вопрос, могут ли приобретенные боеприпасы в конечном итоге оказаться в Украине, президент Сербии Александр Вучич заявил, что покупатели "могут делать с ними что угодно". Он также подчеркнул, что Белград заинтересован в долгосрочных соглашениях с европейскими партнерами, добавляя, что Сербия уже сотрудничает в военной сфере с рядом стран Африки и Азии.

"Я всегда говорил, что Сербия является военно нейтральной. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", - резюмировал он.

Напомним

В мае 2025 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что распорядится не выполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне боевых действий в Украине.

