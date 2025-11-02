Сербия готова продавать боеприпасы странам ЕС, даже если их получит Украина - Вучич

$42.080.01
48.980.00
ukenru
19:16 • 6938 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 16945 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 23052 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 35882 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 43232 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 52338 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76237 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 83870 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 109991 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 99600 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
США готовят военный плацдарм вблизи Венесуэлы - Reuters2 ноября, 14:34 • 9024 просмотра
Трамп примет президента Сирии в Белом доме – новый этап в отношениях Вашингтона и Дамаска2 ноября, 15:21 • 5596 просмотра
Минобороны Британии по просьбе короля Карла III лишит его брата Эндрю звания вице-адмирала2 ноября, 15:30 • 6142 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 11355 просмотра
В Черном море после атаки дронов загорелся российский танкер: зафиксирован разлив нефтиPhoto2 ноября, 15:58 • 8732 просмотра
публикации
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 35882 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 43232 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 109991 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября1 ноября, 06:00 • 99600 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 106251 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Карл III
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Франция
Бельгия
Реклама
УНН Lite
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 11367 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 33887 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo1 ноября, 08:30 • 83870 просмотра
Топ осенних супов, которые хочется готовить снова и сноваPhoto31 октября, 14:59 • 106251 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона "Очень странных дел"Video31 октября, 11:19 • 59268 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
Фильм
МиГ-31

Сербия готова продавать боеприпасы странам ЕС, даже если их получит Украина - Вучич

Киев • УНН

 • 404 просмотра

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что склады страны переполнены боеприпасами, которые она готова продавать европейским странам. Он отметил, что покупатели могут делать с боеприпасами что угодно, даже если они в конечном итоге попадут в Украину.

Сербия готова продавать боеприпасы странам ЕС, даже если их получит Украина - Вучич

Склады Сербии "переполнены боеприпасами", и государство готово продавать их другим европейским странам - даже если в конечном итоге это оружие попадет в Украину. Об этом заявил в интервью изданию Cicero президент Сербии Александр Вучич, передает УНН.

Детали

По словам Вучича, с начала полномасштабной войны в Украине европейские медиа неоднократно обвиняли Сербию в авторитаризме и возможной подготовке к военным действиям против соседних стран. Однако такие предположения не подтвердились.

Вучич подчеркнул, что Сербия остается фактором стабильности на Балканах и никогда не представляла угрозы для ни одной страны континента.

Наши склады полны боеприпасов, и мы производим много, особенно минометных снарядов. Мы производим больше боеприпасов, чем Франция... Боеприпасы нужны в Европе. Поэтому я предложил нашим друзьям в ЕС возможность заключить с нами соглашение о купле-продаже и взять все, что у нас есть. Это был бы феноменальный вклад, который мы можем внести в европейскую безопасность

- сказал он.

На вопрос, могут ли приобретенные боеприпасы в конечном итоге оказаться в Украине, президент Сербии Александр Вучич заявил, что покупатели "могут делать с ними что угодно". Он также подчеркнул, что Белград заинтересован в долгосрочных соглашениях с европейскими партнерами, добавляя, что Сербия уже сотрудничает в военной сфере с рядом стран Африки и Азии.

"Я всегда говорил, что Сербия является военно нейтральной. Но мы абсолютно готовы сотрудничать с европейскими армиями", - резюмировал он.

Напомним

В мае 2025 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что распорядится не выполнять контракты, если существует подозрение на то, что вооружение может оказаться в зоне боевых действий в Украине. 

Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича02.11.25, 03:23 • 17553 просмотра

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Александр Вучич
Белград
Европейский Союз
Сербия
Азия
Африка
Франция
Европа
Украина