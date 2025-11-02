Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича
Киев • УНН
Десятки тысяч студентов и оппонентов президента Сербии Александра Вучича собрались в городе Нови-Сад на годовщину обрушения навеса на вокзале, унесшего жизни 16 человек. Акция прошла мирно, несмотря на угрозы Вучича и приостановку движения поездов.
Десятки тысяч студентов и оппонентов действующего президента Сербии Александра Вучича съехались в северный город Нови-Сад, чтобы провести памятный митинг по случаю годовщины обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале города, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что во время акции была выдержана молчаливая акция, длившаяся 16 минут - в знак почтения 16 погибших в результате трагедии.
Кроме того, тысячи людей прошли пешим маршем из Белграда, преодолев около 100 километров, другие шли даже из города Нови-Пазар, расположенного примерно в 340 километрах к югу от столицы. Марш последних длился символических 16 дней - по числу 16 жертв.
Несмотря на опасения, акция прошла мирно, сообщений о задержанных не поступало.
В то время как тысячи протестующих прибывали в Нови-Сад со всей страны, Вучич угрожал массовыми арестами, если те "прибегнут к насилию", добавив, что его сторонники планируют "гораздо больший" митинг в городе позже в ноябре.
Для усложнения объединения протестующих, железная дорога Сербии объявила, что движение поездов между Белградом и Нови-Садом прекращено на неопределенный срок из-за "очевидной угрозы взрыва".
Контекст
Обрушение бетонного навеса на центральном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года унесло жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александра Вучича.
В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.
Выстрелы и пожар возле парламента Сербии: задержан один подозреваемый22.10.25, 12:56 • 2673 просмотра