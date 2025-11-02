Десятки тысяч сербов почтили память погибших на вокзале, игнорируя угрозы Вучича

Десятки тысяч студентов и оппонентов действующего президента Сербии Александра Вучича съехались в северный город Нови-Сад, чтобы провести памятный митинг по случаю годовщины обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале города, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщает Euronews, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что во время акции была выдержана молчаливая акция, длившаяся 16 минут - в знак почтения 16 погибших в результате трагедии.

Кроме того, тысячи людей прошли пешим маршем из Белграда, преодолев около 100 километров, другие шли даже из города Нови-Пазар, расположенного примерно в 340 километрах к югу от столицы. Марш последних длился символических 16 дней - по числу 16 жертв.

Несмотря на опасения, акция прошла мирно, сообщений о задержанных не поступало.

В то время как тысячи протестующих прибывали в Нови-Сад со всей страны, Вучич угрожал массовыми арестами, если те "прибегнут к насилию", добавив, что его сторонники планируют "гораздо больший" митинг в городе позже в ноябре. - говорится в статье.

Для усложнения объединения протестующих, железная дорога Сербии объявила, что движение поездов между Белградом и Нови-Садом прекращено на неопределенный срок из-за "очевидной угрозы взрыва".

Контекст

Обрушение бетонного навеса на центральном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября прошлого года унесло жизни 16 человек. Эта трагедия вызвала волну протестов против автократического президента Александра Вучича.

В последние недели сербские власти прибегли к подавлению антиправительственного движения: полиция разгоняла митинги, задерживала и избивала протестующих. Десятки людей сообщили, что потеряли работу или подверглись финансовому или иному давлению из-за участия в протестах.

