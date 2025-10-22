Выстрелы и пожар возле парламента Сербии: задержан один подозреваемый
Киев • УНН
22 октября в Белграде возле здания сербского парламента прозвучали выстрелы и возник пожар. К счастью, обошлось без жертв. Полиция задержала подозреваемого, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
В среду возле здания парламента Сербии в Белграде прозвучали выстрелы, а также произошел пожар, но никто не погиб
По сообщению агентства NOVA, "власти задержали одного человека на месте происшествия".
Напомним
Ранее УНН писал, что президент Сербии Александар Вучич выразил разочарование решением России предложить газовое соглашение только до конца года, хотя Сербия стремилась к трехлетнему контракту. Вучич отверг предположения о национализации NIS, контролируемой российской "Газпром нефтью", чтобы обойти санкции США.