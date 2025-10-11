Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "дуже розчарований" рішенням росії запропонувати газову угоду, яка діятиме лише до кінця року, після місяців переговорів щодо довгострокової угоди. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.

Зазначається, що Вучич прагнув укласти трирічний контракт з "газпромом" після двох зустрічей цього року з російським диктатором володимиром путіним. Він припустив, що затримка пов’язана з санкціями США щодо нафтопереробного заводу Naftna Industrija Srbije (NIS), які набули чинності на початку цього місяця після закінчення терміну дії кількох тимчасових винятків.

Ми місяцями благали американців і нам вдалося забезпечити вісім місяців; на відміну від деяких інших, ми не злодії

За його словами, Сербія має достатньо резервів на наступні три місяці, і відкинув припущення, що Белград може націоналізувати NIS, яка контролюється російською "газпром нафтою", щоб обійти санкції.

Американці сказали мені: "Пане президенте, підпишіть це, санкцій не буде, просто скажіть нам, що вам потрібен час, щоб націоналізувати свою нафтову промисловість. Я сказав їм: "Це для мене неприйнятно. Наша країна не комуністична чи фашистська, і ми не любимо захоплювати чужий капітал та чужу власність"