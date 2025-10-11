Вучич розчарований путіним: диктатор погодився лише на короткострокову газову угоду - Bloomberg
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич висловив розчарування рішенням росії запропонувати газову угоду лише до кінця року, хоча Сербія прагнула трирічного контракту. Вучич відкинув припущення про націоналізацію NIS, контрольованої російською "газпром нафтою", щоб обійти санкції США.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що "дуже розчарований" рішенням росії запропонувати газову угоду, яка діятиме лише до кінця року, після місяців переговорів щодо довгострокової угоди. Про це повідомляє Bloomberg, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Вучич прагнув укласти трирічний контракт з "газпромом" після двох зустрічей цього року з російським диктатором володимиром путіним. Він припустив, що затримка пов’язана з санкціями США щодо нафтопереробного заводу Naftna Industrija Srbije (NIS), які набули чинності на початку цього місяця після закінчення терміну дії кількох тимчасових винятків.
Ми місяцями благали американців і нам вдалося забезпечити вісім місяців; на відміну від деяких інших, ми не злодії
За його словами, Сербія має достатньо резервів на наступні три місяці, і відкинув припущення, що Белград може націоналізувати NIS, яка контролюється російською "газпром нафтою", щоб обійти санкції.
Американці сказали мені: "Пане президенте, підпишіть це, санкцій не буде, просто скажіть нам, що вам потрібен час, щоб націоналізувати свою нафтову промисловість. Я сказав їм: "Це для мене неприйнятно. Наша країна не комуністична чи фашистська, і ми не любимо захоплювати чужий капітал та чужу власність"
Видання додає, що будь-який дефіцит газу цієї зими може посилити тиск на Вучича, "який бореться з внутрішніми негараздами".
Нагадаємо
Сербія планувала підписати трирічну угоду з росією щодо імпорту 2,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Країна вже отримує газ з Азербайджану та росії, а також має значні запаси у своєму газосховищі.
США на тиждень відклали введення санкцій проти сербської нафтової компанії NIS, що належить росії та керує єдиним нафтопереробним заводом Сербії.
