Сербія в жовтні підпише з росією угоду про імпорт газу
Київ • УНН
Сербія планує підписати трирічну угоду з росією щодо імпорту 2,5 мільярда кубометрів природного газу щорічно. Країна вже отримує газ з Азербайджану та росії, а також має значні запаси у своєму газосховищі.
Сербія підпише трирічну угоду про імпорт газу з росією наступного місяця. Це забезпечить щорічні постачання 2,5 мільярда кубічних метрів природного газу, повідомляє Reuters з посиланням на голову державної газової компанії Душана Баятовича, пише УНН.
Деталі
Душан Баятович, голова "Сербіягазу" заявив, що Сербія вже організувала щоденні постачання 2,5 мільйона кубічних метрів газу з Азербайджану та отримує додатково 9,5 мільйона кубічних метрів щодня з росії.
Баятович також сказав, що єдине газове сховище Сербії містить 780 мільйонів кубічних метрів природного газу, з можливістю отримання додаткових 200 мільйонів кубічних метрів зі сховища в Угорщині, якщо це буде необхідно.
Сербія залишається одним з небагатьох покупців російського природного газу в Європі, навіть прагнучи членства в Європейському Союзі.
Уряд зіткнувся з тиском з боку західних країн щодо приєднання до санкцій ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну, але ще не вжив жодних заходів.
Нафтовий монополіст країни NIS (NIIS.BEL), контрольний пакет якого належить російській компанії "Газпром нафта" (SIBN.MM), і "Газпром" (GAZP.MM) прагне сьомого виключення, щоб відкласти санкції США, які поставлять під загрозу постачання сирої нафти.
Пізніше у вівторок президент Александар Вучич зустрінеться з державним секретарем США Марко Рубіо, щоб обговорити, серед іншого, мита та санкції проти NIS.
Доповнення
Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін.