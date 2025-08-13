"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну

Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін. Про це він заявив на пресконференції в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє УНН із посиланням на Kurir.

Вучич назвав себе "політичним ветераном", який більше не може балотуватися в президенти.

І мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не той диктатор, яким ви мене представляєте в ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року