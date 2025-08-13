"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не змінюватиме конституцію для переобрання. Він завершить свою президентську кар'єру за півтора року.
Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін. Про це він заявив на пресконференції в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє УНН із посиланням на Kurir.
Деталі
Вучич назвав себе "політичним ветераном", який більше не може балотуватися в президенти.
І мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не той диктатор, яким ви мене представляєте в ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року
Він додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але зараз не говоритиме, яку позицію матиме.
Довідка
Чинний президент Сербії Александар Вучич обіймає посаду від 2017 року. 2022 року він був переобраний на другий термін. За Конституцією країни, глава держави може перебувати на посаді не більше двох термінів поспіль.
Нагадаємо
У липні президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює зовнішньополітичної лінії та не приєднається до санкцій ЄС проти росії. Він підкреслив, що Сербія проводить незалежну політику, яка відповідає інтересам її громадян.
