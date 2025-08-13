$41.430.02
19:25 • 3668 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 14167 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 23174 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 26550 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 31848 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 69587 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 72835 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 137918 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 63515 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 115208 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не змінюватиме конституцію для переобрання. Він завершить свою президентську кар'єру за півтора року.

"Я не такий диктатор": президент Сербії Вучич зробив заяву щодо другого терміну

Президент Сербії Александар Вучич заявив 13 серпня, що не має наміру змінювати конституцію країни, щоб балотуватися на новий президентський термін. Про це він заявив на пресконференції в Белграді після зустрічі з канцлером Австрії Крістіаном Штокером, повідомляє УНН із посиланням на Kurir.

Деталі

Вучич назвав себе "політичним ветераном", який більше не може балотуватися в президенти.

І мені не спадає на думку змінювати конституцію, щоб продовжувати балотуватися. Я не той диктатор, яким ви мене представляєте в ЗМІ, я завершу свою президентську кар’єру за півтора року

– сказав Вучич.

Він додав, що й надалі братиме участь у політичному житті, але зараз не говоритиме, яку позицію матиме.

Довідка

Чинний президент Сербії Александар Вучич обіймає посаду від 2017 року. 2022 року він був переобраний на другий термін. За Конституцією країни, глава держави може перебувати на посаді не більше двох термінів поспіль.

Нагадаємо

У липні президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює зовнішньополітичної лінії та не приєднається до санкцій ЄС проти росії. Він підкреслив, що Сербія проводить незалежну політику, яка відповідає інтересам її громадян.

Зеленський і Вучич зустрілися тет-а-тет: про що йшла мова12.06.25, 00:10 • 2960 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Александар Вучич
Белград
Сербія