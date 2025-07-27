Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти росії
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює зовнішньополітичної лінії та не приєднається до санкцій ЄС проти росії. Він підкреслив, що Сербія проводить незалежну політику, яка відповідає інтересам її громадян.
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює своєї зовнішньополітичної лінії та не планує приєднуватися до санкцій Євросоюзу проти росії. Про це повідомляє Dnevnik, пише УНН.
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Цю позицію він озвучив під час відкриття нового Центру паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії в Батайниці, коментуючи заяву міністра з питань євроінтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що Белград може переглянути своє ставлення до санкцій.
Ми проводимо свою політику, яка базується на принципах, а не на тому, чи подобається нам щось і чи відповідає нам щось у той чи інший момент... Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не любив, ні на заході, ні на сході, але яку люблять громадяни Сербії, адже це політика незалежної і суверенної держави Сербії
Президент Сербії уточнив, що слова Старовича були інтерпретовані дещо інакше, і висловив жаль, що "деякі наші друзі в російських ЗМІ ледь не чекають, щоб знайти щось, що могло б зашкодити Сербії".
"Мені шкода, що в нас є багато людей на внутрішній політичній арені, які швидко кидаються захищати росію, а не те що коли-небудь кинуться захищати Сербію. Я повинен розчарувати їх усіх: Сербія не буде вводити санкції проти російської федерації", – додав він.
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Європейський Союз розпочав роботу над 19-м пакетом санкцій проти росії після схвалення 18-го.
Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК27.07.25, 15:18 • 2192 перегляди