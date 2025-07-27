Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти росії

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що країна не змінює своєї зовнішньополітичної лінії та не планує приєднуватися до санкцій Євросоюзу проти росії. Про це повідомляє Dnevnik, пише УНН.

Цю позицію він озвучив під час відкриття нового Центру паліативної допомоги Університетського клінічного центру Сербії в Батайниці, коментуючи заяву міністра з питань євроінтеграції Неманьї Старовича, який припустив, що Белград може переглянути своє ставлення до санкцій.

Ми проводимо свою політику, яка базується на принципах, а не на тому, чи подобається нам щось і чи відповідає нам щось у той чи інший момент... Ми будемо продовжувати свою політику, яка була принциповою і яка досі показала себе правильною, яку ніхто не любив, ні на заході, ні на сході, але яку люблять громадяни Сербії, адже це політика незалежної і суверенної держави Сербії