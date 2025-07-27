Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против россии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не меняет своей внешнеполитической линии и не планирует присоединяться к санкциям Евросоюза против россии. Об этом сообщает Dnevnik, пишет УНН.

Эту позицию он озвучил во время открытия нового Центра паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице, комментируя заявление министра по вопросам евроинтеграции Неманьи Старовича, который предположил, что Белград может пересмотреть свое отношение к санкциям.

Мы проводим свою политику, которая базируется на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то и соответствует ли нам что-то в тот или иной момент... Мы будем продолжать свою политику, которая была принципиальной и которая до сих пор показала себя правильной, которую никто не любил, ни на западе, ни на востоке, но которую любят граждане Сербии, ведь это политика независимого и суверенного государства Сербии