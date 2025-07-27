Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против россии
Киев • УНН
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не меняет внешнеполитическую линию и не присоединится к санкциям ЕС против россии. Он подчеркнул, что Сербия проводит независимую политику, которая отвечает интересам ее граждан.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не меняет своей внешнеполитической линии и не планирует присоединяться к санкциям Евросоюза против россии. Об этом сообщает Dnevnik, пишет УНН.
Детали
Эту позицию он озвучил во время открытия нового Центра паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице, комментируя заявление министра по вопросам евроинтеграции Неманьи Старовича, который предположил, что Белград может пересмотреть свое отношение к санкциям.
Мы проводим свою политику, которая базируется на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то и соответствует ли нам что-то в тот или иной момент... Мы будем продолжать свою политику, которая была принципиальной и которая до сих пор показала себя правильной, которую никто не любил, ни на западе, ни на востоке, но которую любят граждане Сербии, ведь это политика независимого и суверенного государства Сербии
Президент Сербии уточнил, что слова Старовича были интерпретированы несколько иначе, и выразил сожаление, что "некоторые наши друзья в российских СМИ едва ли не ждут, чтобы найти что-то, что могло бы навредить Сербии".
"Мне жаль, что у нас есть много людей на внутренней политической арене, которые быстро бросаются защищать россию, а не то что когда-либо бросятся защищать Сербию. Я должен разочаровать их всех: Сербия не будет вводить санкции против российской федерации", – добавил он.
Напомним
Европейский Союз начал работу над 19-м пакетом санкций против россии после одобрения 18-го.
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