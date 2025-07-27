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Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против россии

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не меняет внешнеполитическую линию и не присоединится к санкциям ЕС против россии. Он подчеркнул, что Сербия проводит независимую политику, которая отвечает интересам ее граждан.

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против россии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна не меняет своей внешнеполитической линии и не планирует присоединяться к санкциям Евросоюза против россии. Об этом сообщает Dnevnik, пишет УНН.

Детали

Эту позицию он озвучил во время открытия нового Центра паллиативной помощи Университетского клинического центра Сербии в Батайнице, комментируя заявление министра по вопросам евроинтеграции Неманьи Старовича, который предположил, что Белград может пересмотреть свое отношение к санкциям.

Мы проводим свою политику, которая базируется на принципах, а не на том, нравится ли нам что-то и соответствует ли нам что-то в тот или иной момент... Мы будем продолжать свою политику, которая была принципиальной и которая до сих пор показала себя правильной, которую никто не любил, ни на западе, ни на востоке, но которую любят граждане Сербии, ведь это политика независимого и суверенного государства Сербии

- заявил Вучич.

Президент Сербии уточнил, что слова Старовича были интерпретированы несколько иначе, и выразил сожаление, что "некоторые наши друзья в российских СМИ едва ли не ждут, чтобы найти что-то, что могло бы навредить Сербии".

"Мне жаль, что у нас есть много людей на внутренней политической арене, которые быстро бросаются защищать россию, а не то что когда-либо бросятся защищать Сербию. Я должен разочаровать их всех: Сербия не будет вводить санкции против российской федерации", – добавил он.

Напомним

Европейский Союз начал работу над 19-м пакетом санкций против россии после одобрения 18-го.

Зеленский ввел санкции против российских компаний, работающих на ВПК27.07.25, 15:18 • 2084 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Александр Вучич
Белград
Европейский Союз
Сербия
Tesla
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