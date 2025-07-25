Сербія підтримає санкції проти рф тільки перед вступом в ЄС - міністр

Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але наразі не готова приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це заявив сербський міністр у справах Європи Неманья Старович в інтерв’ю австрійському агентству APA, повідомляє DER STANDARD, передає УНН.

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Старович запевнив, що Сербія не змінює своєї позиції щодо України і намагається бути чесним партнером.

Якщо нас критикують за те, що ми не робимо достатньо для України, то моя відповідь проста: давайте дозволимо українцям говорити за себе - зазначив він.

Міністр пояснив, що Сербія не вводить обмеження проти росії з кількох причин. За словами Старовича, це "зовсім не вплине на росію, але дуже сильно вплине на сербську економіку". А також країна не є членом ЄС, а отже — не має гарантій безпеки, які союз надає своїм державам. У цьому контексті він навів приклад із пандемією, коли Сербія майже не отримала допомоги з фонду відновлення ЄС, на відміну від сусідньої Хорватії.

Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду відновлення ЄС, а Сербія - майже нічого, а саме 165 мільйонів євро - наголосив Старович.

Водночас він заявив, що Сербія готова повністю підтримати санкції ЄС, якщо її вступ до Союзу стане реальністю.

Міністр підкреслив, що "з першого дня чітко і недвозначно" Белград засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. Він також висловив підтримку євроінтеграції України.

Тепер ми, країни Західних Балкан, маємо стати частиною цього імпульсу - заявив Старович.

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