Сербія підтримає санкції проти рф тільки перед вступом в ЄС - міністр
Київ • УНН
Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але не готова приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії. Міністр Неманья Старович пояснив це економічними наслідками та відсутністю гарантій безпеки як не члена ЄС.
Сербія підтвердила підтримку територіальної цілісності України та її європейських прагнень, але наразі не готова приєднуватися до санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це заявив сербський міністр у справах Європи Неманья Старович в інтерв’ю австрійському агентству APA, повідомляє DER STANDARD, передає УНН.
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Старович запевнив, що Сербія не змінює своєї позиції щодо України і намагається бути чесним партнером.
Якщо нас критикують за те, що ми не робимо достатньо для України, то моя відповідь проста: давайте дозволимо українцям говорити за себе
Міністр пояснив, що Сербія не вводить обмеження проти росії з кількох причин. За словами Старовича, це "зовсім не вплине на росію, але дуже сильно вплине на сербську економіку". А також країна не є членом ЄС, а отже — не має гарантій безпеки, які союз надає своїм державам. У цьому контексті він навів приклад із пандемією, коли Сербія майже не отримала допомоги з фонду відновлення ЄС, на відміну від сусідньої Хорватії.
Хорватія отримала 22 мільярди євро з фонду відновлення ЄС, а Сербія - майже нічого, а саме 165 мільйонів євро
Водночас він заявив, що Сербія готова повністю підтримати санкції ЄС, якщо її вступ до Союзу стане реальністю.
Міністр підкреслив, що "з першого дня чітко і недвозначно" Белград засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. Він також висловив підтримку євроінтеграції України.
Тепер ми, країни Західних Балкан, маємо стати частиною цього імпульсу
Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич11.06.25, 19:59 • 2354 перегляди