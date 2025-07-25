Сербия поддержит санкции против рф только перед вступлением в ЕС - министр

Сербия подтвердила поддержку территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений, но пока не готова присоединяться к санкциям Европейского Союза против россии. Об этом заявил сербский министр по делам Европы Неманья Старович в интервью австрийскому агентству APA, сообщает DER STANDARD, передает УНН.

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Старович заверил, что Сербия не меняет своей позиции по Украине и старается быть честным партнером.

Если нас критикуют за то, что мы не делаем достаточно для Украины, то мой ответ прост: давайте позволим украинцам говорить за себя - отметил он.

Министр пояснил, что Сербия не вводит ограничения против россии по нескольким причинам. По словам Старовича, это "совсем не повлияет на россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику". А также страна не является членом ЕС, а значит - не имеет гарантий безопасности, которые союз предоставляет своим государствам. В этом контексте он привел пример с пандемией, когда Сербия почти не получила помощи из фонда восстановления ЕС, в отличие от соседней Хорватии.

Хорватия получила 22 миллиарда евро из фонда восстановления ЕС, а Сербия - почти ничего, а именно 165 миллионов евро - подчеркнул Старович.

В то же время он заявил, что Сербия готова полностью поддержать санкции ЕС, если ее вступление в Союз станет реальностью.

Министр подчеркнул, что "с первого дня четко и недвусмысленно" Белград осудил полномасштабное вторжение россии в Украину. Он также выразил поддержку евроинтеграции Украины.

Теперь мы, страны Западных Балкан, должны стать частью этого импульса - заявил Старович.

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