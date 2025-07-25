Сербия поддержит санкции против рф только перед вступлением в ЕС - министр
Киев • УНН
Сербия подтвердила поддержку территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений, но не готова присоединяться к санкциям ЕС против россии. Министр Неманья Старович объяснил это экономическими последствиями и отсутствием гарантий безопасности как не члена ЕС.
Сербия подтвердила поддержку территориальной целостности Украины и ее европейских стремлений, но пока не готова присоединяться к санкциям Европейского Союза против россии. Об этом заявил сербский министр по делам Европы Неманья Старович в интервью австрийскому агентству APA, сообщает DER STANDARD, передает УНН.
Детали
Старович заверил, что Сербия не меняет своей позиции по Украине и старается быть честным партнером.
Если нас критикуют за то, что мы не делаем достаточно для Украины, то мой ответ прост: давайте позволим украинцам говорить за себя
Министр пояснил, что Сербия не вводит ограничения против россии по нескольким причинам. По словам Старовича, это "совсем не повлияет на россию, но очень сильно повлияет на сербскую экономику". А также страна не является членом ЕС, а значит - не имеет гарантий безопасности, которые союз предоставляет своим государствам. В этом контексте он привел пример с пандемией, когда Сербия почти не получила помощи из фонда восстановления ЕС, в отличие от соседней Хорватии.
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В то же время он заявил, что Сербия готова полностью поддержать санкции ЕС, если ее вступление в Союз станет реальностью.
Министр подчеркнул, что "с первого дня четко и недвусмысленно" Белград осудил полномасштабное вторжение россии в Украину. Он также выразил поддержку евроинтеграции Украины.
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