Сербия готова помочь Украине в восстановлении одного-двух городов - Вучич

Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.

Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, в восстановлении одного-двух городков или небольшого региона. Думаю, для людей Украины это было бы четким проявлением конкретной помощи - сказал Вучич.

Напомним

Президент Сербии Александар Вучич сегодня, 11 июня, посетит Украину впервые с начала полномасштабного вторжения.