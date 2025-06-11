Сербия готова помочь Украине в восстановлении одного-двух городов - Вучич
Киев • УНН
Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности страны принять участие в восстановлении одного или двух украинских населенных пунктов. Это стало известно во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа.
Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич во время саммита Украина – Юго-Восточная Европа, передает УНН.
Я хотел бы получить вашу поддержку, президент Зеленский, в восстановлении одного-двух городков или небольшого региона. Думаю, для людей Украины это было бы четким проявлением конкретной помощи
Напомним
Президент Сербии Александар Вучич сегодня, 11 июня, посетит Украину впервые с начала полномасштабного вторжения.