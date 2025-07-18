ЄС готує 19-й пакет санкцій проти рф: деталі та цілі

Європейський Союз на тлі схвалення 18 пакету проти росії розпочав роботу над 19 пакетом санкцій. Про це повідомило естонське міністерство закордонних справ, передає УНН.

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Як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, ухвалення 18-го пакету санкцій має на меті показати, що Європа не відступить від допомоги Україні, а росія платитиме вкрай велику ціну за свою агресію щодо суверенної держави.

Одним із ключових заходів є зниження ціни на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Цю ціну переглядатимуть кожні півроку, щоб вона завжди була на 15% нижчою за середню ринкову.

Європейський Союз свідомо і послідовно підвищує ціну агресії для росії. Кожен євро, який росія заробляє від продажу нафти, допомагає їй продовжувати війну в Україні. Наша мета - перекрити ці крани. Обмеження ціни в 47,6 доларів - це не просто технічне обмеження, це політичний удар по російській військовій машині. Ми змушуємо путіна продавати нафту нижче ринкової ціни, щоб з кожним днем він все більше і більше відчував, що таке міжнародна ізоляція - заявив Тсахкна.

Санкції накладають заборону на транзакції щодо газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Це означає заборону на всі товари і послуги, пов'язані з будівництвом, обслуговуванням, використанням або експлуатацією цих трубопроводів, додав міністр.

Водночас очільник МЗС Естонії підтвердив, що робота над наступним, 19-м пакетом санкцій вже розпочалася.

росія повинна зрозуміти, що на міжнародній арені немає місця для держави, яка грубо порушує міжнародне право і нападає на суверенні держави. Ми не зупинимося, поки росія не понесе повну відповідальність, не піде з України і не відшкодує завдані нею руйнування. Це не просто повідомлення - це обіцянка. Ми не погодимося на половинчасті рішення. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не одна, і росія не залишиться безкарною - резюмував Тсахкна.

Нагадаємо

У п’ятницю, 18 липня, Рада Європейського Союзу офіційно підтвердила схвалення 18-го пакету санкцій ЄС проти рф.