ЕС готовит 19-й пакет санкций против рф: детали и цели

Европейский Союз на фоне одобрения 18-го пакета против россии начал работу над 19-м пакетом санкций. Об этом сообщило эстонское министерство иностранных дел, передает УНН.

Детали

Как отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, принятие 18-го пакета санкций имеет целью показать, что Европа не отступит от помощи Украине, а россия будет платить крайне большую цену за свою агрессию в отношении суверенного государства.

Одной из ключевых мер является снижение цены на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель. Эту цену будут пересматривать каждые полгода, чтобы она всегда была на 15% ниже средней рыночной.

Европейский Союз сознательно и последовательно повышает цену агрессии для россии. Каждый евро, который россия зарабатывает от продажи нефти, помогает ей продолжать войну в Украине. Наша цель - перекрыть эти краны. Ограничение цены в 47,6 долларов - это не просто техническое ограничение, это политический удар по российской военной машине. Мы заставляем путина продавать нефть ниже рыночной цены, чтобы с каждым днем он все больше и больше чувствовал, что такое международная изоляция - заявил Тсахкна.

Санкции накладывают запрет на транзакции в отношении газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Это означает запрет на все товары и услуги, связанные со строительством, обслуживанием, использованием или эксплуатацией этих трубопроводов, добавил министр.

В то же время глава МИД Эстонии подтвердил, что работа над следующим, 19-м пакетом санкций уже началась.

россия должна понять, что на международной арене нет места для государства, которое грубо нарушает международное право и нападает на суверенные государства. Мы не остановимся, пока россия не понесет полную ответственность, не уйдет из Украины и не возместит нанесенные ею разрушения. Это не просто сообщение - это обещание. Мы не согласимся на половинчатые решения. Каждый новый пакет усиливает наше послание: Украина не одна, и россия не останется безнаказанной - резюмировал Тсахкна.

Напомним

В пятницу, 18 июля, Совет Европейского Союза официально подтвердил одобрение 18-го пакета санкций ЕС против рф.