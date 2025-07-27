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Зеленский ввел санкции против российских компаний, работающих на ВПК

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент Зеленский подписал указ о новых персональных санкциях против десятков физических и юридических лиц из россии, Китая, Ирана и ОАЭ. Ограничения касаются компаний, занимающихся добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства беспилотников и поставками технологий военного назначения в российский ВПК.

Зеленский ввел санкции против российских компаний, работающих на ВПК

Президент Владимир Зеленский подписал указ №554/2025, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении новых персональных санкций, передает УНН.

Детали

27 июля Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о новых санкциях.

Также уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил журналистам, что санкции введены против компаний и лиц, занимающихся добычей и переработкой редкоземельных металлов для производства беспилотников.

Ограничения коснутся десятков физических и юридических лиц, в частности из России, Китая, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Полный перечень лиц и компаний уже обнародован отдельно, но в Офисе президента уже подтвердили: речь идет о борьбе с "теневым флотом" и схемами поставок товаров двойного назначения в российский ВПК.

По словам уполномоченного по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, новый пакет охватывает компании и лиц из России, Китая, ОАЭ, Ирана и других стран.

Часть из них связана с поставкой технологий военного назначения для России в обход международных ограничений.

"В 18-м пакете санкций ЕС мы идентифицировали 8 физических и 45 юридических лиц для синхронизации - в частности компании из РФ, Китая, ОАЭ, Ирана и других", - сообщил Власюк журналистам.

Около 40% фигурантов новых европейских санкций уже ранее попадали под ограничения Украины. Это свидетельствует об эффективной координации действий Киева с международными партнерами.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство россией из-за войны в Украине. Он анонсировал введение 100% вторичных тарифов, если соглашение с Украиной не будет заключено в течение 50 дней.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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