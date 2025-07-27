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Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Президент Зеленський підписав указ про нові персональні санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб з росії, Китаю, Ірану та ОАЕ. Обмеження стосуються компаній, що займаються видобутком та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників та постачанням технологій військового призначення до російського ВПК.

Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій, передає УНН.

Деталі

27 липня Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.

Також уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив журналістам, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.

Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Повний перелік осіб та компаній вже оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.

Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для росії в обхід міжнародних обмежень.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам.

Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
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