Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК

Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій, передає УНН.

Деталі

27 липня Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.

Також уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив журналістам, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.

Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Повний перелік осіб та компаній вже оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.

За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.

Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для росії в обхід міжнародних обмежень.

"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам.

Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висловив невдоволення росією через війну в Україні. Він анонсував запровадження 100% вторинних тарифів, якщо угоду з Україною не буде укладено протягом 50 днів.