Зеленський запровадив санкції проти російських компаній, які працюють на ВПК
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав указ про нові персональні санкції проти десятків фізичних та юридичних осіб з росії, Китаю, Ірану та ОАЕ. Обмеження стосуються компаній, що займаються видобутком та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників та постачанням технологій військового призначення до російського ВПК.
Президент Володимир Зеленський підписав указ №554/2025, яким увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових персональних санкцій, передає УНН.
Деталі
27 липня Зеленський підписав указ, яким вводиться в дію рішення РНБО про нові санкції.
Також уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив журналістам, що санкції запроваджено проти компаній та осіб, які займаються видобуванням та переробкою рідкісноземельних металів для виробництва безпілотників.
Обмеження торкнуться десятків фізичних і юридичних осіб, зокрема з росії, Китаю, Ірану та Об’єднаних Арабських Еміратів.
Повний перелік осіб та компаній вже оприлюднено окремо, але в Офісі президента вже підтвердили: йдеться про боротьбу з "тіньовим флотом" і схемами постачання товарів подвійного призначення до російського ВПК.
За словами уповноваженого з питань санкційної політики Владислава Власюка, новий пакет охоплює компанії та осіб із росії, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших країн.
Частина з них пов’язана з постачанням технологій військового призначення для росії в обхід міжнародних обмежень.
"У 18-му пакеті санкцій ЄС ми ідентифікували 8 фізичних і 45 юридичних осіб для синхронізації - зокрема компанії з рф, Китаю, ОАЕ, Ірану та інших", - повідомив Власюк журналістам.
Близько 40% фігурантів нових європейських санкцій уже раніше потрапляли під обмеження України. Це свідчить про ефективну координацію дій Києва з міжнародними партнерами.
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