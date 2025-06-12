Зеленський і Вучич зустрілися тет-а-тет: про що йшла мова
Київ • УНН
Зеленський провів зустріч з Вучичем, подякував за підтримку України та запросив Сербію до відбудови країни. Вучич запевнив у підтримці суверенітету України.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александром Вучичем. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Глава держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу нашій країні, зокрема за підтримку енергетики.
Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії
Також лідери обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в ЄС і двосторонню співпрацю.
"Володимир Зеленський запросив Сербію долучитися до відбудови нашої країни та взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі. Президент України подякував Сербії за ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За інформацією Le Monde, президент Сербії Александар Вучич не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа", де засуджується російське вторгнення. Заяву підписали новий глава Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших балканських країн.
Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич11.06.25, 19:59 • 1620 переглядiв