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Зеленський і Вучич зустрілися тет-а-тет: про що йшла мова

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Зеленський провів зустріч з Вучичем, подякував за підтримку України та запросив Сербію до відбудови країни. Вучич запевнив у підтримці суверенітету України.

Зеленський і Вучич зустрілися тет-а-тет: про що йшла мова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у форматі тет-а-тет із президентом Сербії Александром Вучичем. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Глава держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа, а також за фінансову та гуманітарну допомогу нашій країні, зокрема за підтримку енергетики.

Александр Вучич запевнив у твердій підтримці суверенітету й територіальної цілісності України з боку Сербії

- зазначається на сайті Президента України.

Також лідери обговорили шлях України та Сербії до інтеграції в ЄС і двосторонню співпрацю.

"Володимир Зеленський запросив Сербію долучитися до відбудови нашої країни та взяти участь у міжнародній Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10-11 липня в Римі. Президент України подякував Сербії за ініціативу взяти патронат над відбудовою кількох українських населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За інформацією Le Monde, президент Сербії Александар Вучич не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа", де засуджується російське вторгнення. Заяву підписали новий глава Румунії Нікушор Дан, президентка Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших балканських країн.

Сербія готова допомогти Україні у відновленні одного-двох міст - Вучич11.06.25, 19:59 • 1620 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

Політика
Александар Вучич
Європейський Союз
Сербія
Володимир Зеленський
Україна
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