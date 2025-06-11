Вучич не підписав декларацію саміту Україна – Південно-Східна Європа, що засуджує вторгнення рф - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Сербії Вучич не підписав декларацію саміту, де засуджується російське вторгнення в Україну. Інші лідери країн Південно-Східної Європи підтвердили підтримку України та засудили війну.
Президент Сербії Александар Вучич не підписав декларацію четвертого саміту "Україна – Південно-Східна Європа", де засуджується російське вторгнення, передає УНН із посиланням на Le Monde.
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Кілька лідерів країн Південно-Східної Європи, включаючи нового президента Румунії, засудили російське вторгнення в Україну в середу після регіонального саміту в Одесі, великому українському порту на Чорному морі, який неодноразово був мішенню москви.
"Ми найрішучіше засуджуємо жорстоку війну росії проти України", – йдеться у спільній заяві, опублікованій українським президентством. Однак заяву не підписав президент Сербії Александар Вучич, оскільки його ім'я не фігурує в заяві.
Учасники саміту "Україна – Південно-Східна Європа" засудили війну та закликали світ активізувати підтримку Києву: що у підсумковій декларації11.06.25, 22:46 • 912 переглядiв
Заяву підписали новий глава держави Румунії Нікушор Дан, обраний у травні, а також президент Молдови Майя Санду, прем'єр-міністри Болгарії, Хорватії та Греції, а також представники інших балканських країн. Олександр Вучич, чия країна підтримує добрі стосунки з москвою, відвідав Одеський саміт у рамках свого першого візиту до України з початку війни у лютому 2022 року.
Підписанти підтвердили свою "відданість наданню всебічної та постійної підтримки Україні та її народу стільки, скільки це необхідно" та закликали "всі країни утриматися від надання будь-якої форми матеріальної чи іншої допомоги військовим зусиллям росії".
Країни-підписанти підтримують "Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО" та закликають до жорсткіших санкцій проти москви.