Вучич не подписал декларацию саммита Украина – Юго-Восточная Европа, осуждающую вторжение рф - СМИ
Киев • УНН
Президент Сербии Вучич не подписал декларацию саммита, где осуждается российское вторжение в Украину. Другие лидеры стран Юго-Восточной Европы подтвердили поддержку Украины и осудили войну.
Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где осуждается российское вторжение, передает УНН со ссылкой на Le Monde.
Детали
Несколько лидеров стран Юго-Восточной Европы, включая нового президента Румынии, осудили российское вторжение в Украину в среду после регионального саммита в Одессе, крупном украинском порту на Черном море, который неоднократно был мишенью москвы.
"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую войну россии против Украины", – говорится в совместном заявлении, опубликованном украинским президентством. Однако заявление не подписал президент Сербии Александар Вучич, поскольку его имя не фигурирует в заявлении.
Участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" осудили войну и призвали мир активизировать поддержку Киеву: что в итоговой декларации11.06.25, 22:46 • 726 просмотров
Заявление подписали новый глава государства Румынии Никушор Дан, избранный в мае, а также президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции, а также представители других балканских стран. Александр Вучич, чья страна поддерживает хорошие отношения с москвой, посетил Одесский саммит в рамках своего первого визита в Украину с начала войны в феврале 2022 года.
Подписанты подтвердили свою "приверженность предоставлению всесторонней и постоянной поддержки Украине и ее народу столько, сколько это необходимо" и призвали "все страны воздержаться от предоставления какой-либо формы материальной или иной помощи военным усилиям россии".
Страны-подписанты поддерживают "Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО" и призывают к более жестким санкциям против москвы.