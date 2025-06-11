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Вучич не подписал декларацию саммита Украина – Юго-Восточная Европа, осуждающую вторжение рф - СМИ

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Президент Сербии Вучич не подписал декларацию саммита, где осуждается российское вторжение в Украину. Другие лидеры стран Юго-Восточной Европы подтвердили поддержку Украины и осудили войну.

Вучич не подписал декларацию саммита Украина – Юго-Восточная Европа, осуждающую вторжение рф - СМИ

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где осуждается российское вторжение, передает УНН со ссылкой на Le Monde.

Детали

Несколько лидеров стран Юго-Восточной Европы, включая нового президента Румынии, осудили российское вторжение в Украину в среду после регионального саммита в Одессе, крупном украинском порту на Черном море, который неоднократно был мишенью москвы.

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую войну россии против Украины", – говорится в совместном заявлении, опубликованном украинским президентством. Однако заявление не подписал президент Сербии Александар Вучич, поскольку его имя не фигурирует в заявлении. 

Участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" осудили войну и призвали мир активизировать поддержку Киеву: что в итоговой декларации11.06.25, 22:46 • 726 просмотров

Заявление подписали новый глава государства Румынии Никушор Дан, избранный в мае, а также президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции, а также представители других балканских стран. Александр Вучич, чья страна поддерживает хорошие отношения с москвой, посетил Одесский саммит в рамках своего первого визита в Украину с начала войны в феврале 2022 года.

Подписанты подтвердили свою "приверженность предоставлению всесторонней и постоянной поддержки Украине и ее народу столько, сколько это необходимо" и призвали "все страны воздержаться от предоставления какой-либо формы материальной или иной помощи военным усилиям россии".

Страны-подписанты поддерживают "Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО" и призывают к более жестким санкциям против москвы.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
НАТО
Александр Вучич
Сербия
Греция
Хорватия
Болгария
Румыния
Украина
Молдова
Одесса
Tesla
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