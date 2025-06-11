Участники саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" осудили войну и призвали мир активизировать поддержку Киеву: что в итоговой декларации

Страны-участницы саммита "Украина-Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе, одобрили итоговую декларацию, в которой обратились к международному сообществу с призывом активизировать поддержку Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа".

Во время саммита мы рассмотрели широкую повестку дня для укрепления региональной безопасности, включая, но не ограничиваясь, регион Черного моря, устойчивость и сотрудничество. Приоритетами были: безопасность, предотвращение гибридных угроз, торговля, энергетическая безопасность, разминирование, восстановление Украины, гуманитарная помощь и реабилитация, особенно для украинских ветеранов и детей, пострадавших в результате агрессивной войны россии против Украины - говорится в декларации.

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В декларации участники:

осудили жестокую агрессивную войну россии против Украины, которая “является тяжким преступлением против украинского народа, грубым нарушением международного права, включая Устав ООН, и серьезной угрозой миру, безопасности и стабильности на Европейском континенте и во всем мире”;

признали и поддержали усилия Украины по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, подтверждая непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды;

призвали международное сообщество активизировать поддержку Украины в ее борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность;

призвали вывести российские войска с территории Украины, прекратить боевые действия и войну в целом;

подчеркнули стратегическое значение Черного моря для европейской и глобальной безопасности, включая продовольственную безопасность, и обязуемся укреплять региональное морское сотрудничество, морскую безопасность, сообщение, безопасность, свободу судоходства и защиту критической инфраструктуры;

поддержали будущее членство Украины, Молдовы в ЕС;

осудили военные преступления и преступления против человечности, совершенные вооруженными силами россии и другими военными формированиями в Украине и против Украины;

подтвердили важность эффективного и независимого расследования военных преступлений россии против Украины;

подчеркнули важность продовольственной безопасности;

обсудили пути расширения поддержки украинского энергетического сектора;

призвали международное сообщество сохранять и в дальнейшем усиливать санкции против рф;

подтвердили намерение развивать и укреплять дружеские отношения в сфере экономического сотрудничества и торговли;

обязались содействовать текущему и послевоенному восстановлению и реконструкции Украины;

подтвердили приверженность усилению сотрудничества и координации в гуманитарной сфере путем реализации целевых инициатив, особенно в программах, сосредоточенных на здравоохранении и реабилитации ветеранов и уязвимых групп, пострадавших в результате вооруженной агрессии россии;

подчеркнули критическую важность сотрудничества в сфере кибербезопасности и предотвращения незаконного и гибридного вмешательства в электоральные процессы суверенных государств, включая дезинформацию и манипуляции с информацией иностранного происхождения;

подтвердили важность взаимного содействия обмену информацией и опытом по противодействию кибератакам в контексте гибридной войны.

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Кроме того, в декларации указывается, что членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата.