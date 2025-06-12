Зеленский и Вучич встретились тет-а-тет: о чем шла речь

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу в формате тет-а-тет с президентом Сербии Александаром Вучичем. Об этом сообщает УНН.

Детали

Глава государства поблагодарил за участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа, а также за финансовую и гуманитарную помощь нашей стране, в частности за поддержку энергетики.

Александр Вучич заверил в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Сербии - отмечается на сайте Президента Украины.

Также лидеры обсудили путь Украины и Сербии к интеграции в ЕС и двустороннее сотрудничество.

"Владимир Зеленский пригласил Сербию присоединиться к восстановлению нашей страны и принять участие в международной Конференции по вопросам восстановления Украины, которая состоится 10-11 июля в Риме. Президент Украины поблагодарил Сербию за инициативу взять патронат над восстановлением нескольких украинских населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Напомним

По информации Le Monde, президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию четвертого саммита "Украина – Юго-Восточная Европа", где осуждается российское вторжение. Заявление подписали новый глава Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции, а также представители других балканских стран.

Сербия готова помочь Украине в восстановлении одного-двух городов - Вучич