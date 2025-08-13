"Я не такой диктатор": президент Сербии Вучич сделал заявление относительно второго срока

Президент Сербии Александар Вучич заявил 13 августа, что не намерен менять конституцию страны, чтобы баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белграде после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, сообщает УНН со ссылкой на Kurir.

Детали

Вучич назвал себя "политическим ветераном", который больше не может баллотироваться в президенты.

И мне не приходит в голову менять конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не тот диктатор, каким вы меня представляете в СМИ, я завершу свою президентскую карьеру через полтора года – сказал Вучич.

Он добавил, что и в дальнейшем будет участвовать в политической жизни, но сейчас не будет говорить, какую позицию будет занимать.

Справка

Действующий президент Сербии Александар Вучич занимает должность с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. По Конституции страны, глава государства может находиться на посту не более двух сроков подряд.

Напомним

В июле президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не меняет внешнеполитической линии и не присоединится к санкциям ЕС против России. Он подчеркнул, что Сербия проводит независимую политику, которая отвечает интересам ее граждан.

Зеленский и Вучич встретились тет-а-тет: о чем шла речь