19:25 • 4702 просмотра
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 15361 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 24167 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 27388 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 32643 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 71181 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 74372 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 141025 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 64766 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 117662 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
"Я не такой диктатор": президент Сербии Вучич сделал заявление относительно второго срока

Киев • УНН

 • 1334 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не будет менять конституцию для переизбрания. Он завершит свою президентскую карьеру через полтора года.

"Я не такой диктатор": президент Сербии Вучич сделал заявление относительно второго срока

Президент Сербии Александар Вучич заявил 13 августа, что не намерен менять конституцию страны, чтобы баллотироваться на новый президентский срок. Об этом он заявил на пресс-конференции в Белграде после встречи с канцлером Австрии Кристианом Штокером, сообщает УНН со ссылкой на Kurir.

Детали

Вучич назвал себя "политическим ветераном", который больше не может баллотироваться в президенты.

И мне не приходит в голову менять конституцию, чтобы продолжать баллотироваться. Я не тот диктатор, каким вы меня представляете в СМИ, я завершу свою президентскую карьеру через полтора года

– сказал Вучич.

Он добавил, что и в дальнейшем будет участвовать в политической жизни, но сейчас не будет говорить, какую позицию будет занимать.

Справка

Действующий президент Сербии Александар Вучич занимает должность с 2017 года. В 2022 году он был переизбран на второй срок. По Конституции страны, глава государства может находиться на посту не более двух сроков подряд.

Напомним

В июле президент Сербии Александар Вучич заявил, что страна не меняет внешнеполитической линии и не присоединится к санкциям ЕС против России. Он подчеркнул, что Сербия проводит независимую политику, которая отвечает интересам ее граждан.

Зеленский и Вучич встретились тет-а-тет: о чем шла речь12.06.25, 00:10 • 2964 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Александр Вучич
Белград
Сербия