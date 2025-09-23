Сербия в октябре подпишет с россией соглашение об импорте газа
Киев • УНН
Сербия планирует подписать трехлетнее соглашение с россией об импорте 2,5 миллиарда кубометров природного газа ежегодно. Страна уже получает газ из Азербайджана и россии, а также имеет значительные запасы в своем газохранилище.
Сербия подпишет трехлетнее соглашение об импорте газа с россией в следующем месяце. Это обеспечит ежегодные поставки 2,5 миллиарда кубических метров природного газа, сообщает Reuters со ссылкой на главу государственной газовой компании Душана Баятовича, пишет УНН.
Детали
Душан Баятович, глава "Сербиягаза", заявил, что Сербия уже организовала ежедневные поставки 2,5 миллиона кубических метров газа из Азербайджана и получает дополнительно 9,5 миллиона кубических метров ежедневно из россии.
Баятович также сказал, что единственное газовое хранилище Сербии содержит 780 миллионов кубических метров природного газа, с возможностью получения дополнительных 200 миллионов кубических метров из хранилища в Венгрии, если это будет необходимо.
Сербия остается одним из немногих покупателей российского природного газа в Европе, даже стремясь к членству в Европейском Союзе.
Правительство столкнулось с давлением со стороны западных стран относительно присоединения к санкциям ЕС против россии из-за ее вторжения в Украину, но еще не предприняло никаких мер.
Нефтяной монополист страны NIS (NIIS.BEL), контрольный пакет которого принадлежит российской компании "Газпром нефть" (SIBN.MM), и "Газпром" (GAZP.MM) добивается седьмого исключения, чтобы отложить санкции США, которые поставят под угрозу поставки сырой нефти.
Позднее во вторник президент Александар Вучич встретится с государственным секретарем США Марко Рубио, чтобы обсудить, среди прочего, пошлины и санкции против NIS.
Дополнение
Президент Сербии Александар Вучич заявил 13 августа, что не намерен менять конституцию страны, чтобы баллотироваться на новый президентский срок.