Сербія допомогла рф: 5,8 млн доларів для "постраждалих" у Курській області
Київ • УНН
Сербія надала фінансову гуманітарну допомогу Курській області росії у розмірі 472 мільйонів рублів. Кошти спрямовані до Фонду розвитку Курської області для підтримки вразливих верств населення.
передає УНН.
Деталі
У відомстві повідомили, що кошти спрямували до Фонду, який підтримує найуразливіших мешканців регіону, постраждалого від війни.
Кошти надійшли до Фонду розвитку Курської області, який реалізує проєкти підтримки найбільш уразливих верств населення регіону, що постраждав від "злочинних дій київського режиму"
російська сторона висловила "вдячність Сербії за увагу і чуйність до долі російських громадян", підкреслюючи "багатовікове братерство" між країнами.
Це рішення було ухвалене після інтенсивних консультацій між урядами двох країн.
