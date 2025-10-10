Сербія допомогла рф: 5,8 млн доларів для "постраждалих" у Курській області

$41.400.09
48.140.04
ukenru
19:48 • 5948 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
17:32 • 12798 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 20379 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 27472 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 47265 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 46759 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 26535 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 22162 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 39572 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
9 жовтня, 07:20 • 17521 перегляди
Удари рф знищили понад половину видобутку газу в Україні - Bloomberg
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 34123 перегляди
Україна та Німеччина уклали угоду про цифровізацію оборони до 2028 року: що передбачає9 жовтня, 14:43 • 8340 перегляди
У Дніпрі пролунав вибух та піднявся стовп диму: окупанти, ймовірно, атакували КАБом9 жовтня, 15:23 • 3488 перегляди
Правоохоронці знайшли тіло чоловіка, родину якого виявили мертвими у водоймі на Полтавщині9 жовтня, 15:43 • 12087 перегляди
ЦВК продовжила для Тетяни Чорновол строк подання документів для реєстрації депутаткою9 жовтня, 16:02 • 5098 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 34182 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 47264 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 46759 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 39572 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 71636 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Джей Ді Венс
Александр Стубб
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сектор Газа
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 34183 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 18374 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 33017 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 49775 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 63516 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Сербія допомогла рф: 5,8 млн доларів для "постраждалих" у Курській області

Київ • УНН

 • 922 перегляди

Сербія надала фінансову гуманітарну допомогу Курській області росії у розмірі 472 мільйонів рублів. Кошти спрямовані до Фонду розвитку Курської області для підтримки вразливих верств населення.

Сербія допомогла рф: 5,8 млн доларів для "постраждалих" у Курській області

Сербія надала фінансову гуманітарну допомогу Курській області росії в розмірі 472 мільйонів рублів (приблизно 5,8 мільйона доларів США). Про це інформує міністерство закордонних справ рф, передає УНН.

Деталі

У відомстві повідомили, що кошти спрямували до Фонду, який підтримує найуразливіших мешканців регіону, постраждалого від війни.

Кошти надійшли до Фонду розвитку Курської області, який реалізує проєкти підтримки найбільш уразливих верств населення регіону, що постраждав від "злочинних дій київського режиму"

- йдеться у дописі.

російська сторона висловила "вдячність Сербії за увагу і чуйність до долі російських громадян", підкреслюючи "багатовікове братерство" між країнами. 

Це рішення було ухвалене після інтенсивних консультацій між урядами двох країн. 

"Всі серйозно готуються до війн" - Президент Сербії04.10.25, 21:27 • 4953 перегляди

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
благодійність
Сербія