"Всі серйозно готуються до війн" - Президент Сербії

Президент Сербії Александар Вучич припускає можливість нової війни, заявивши, що нині "усі" готуються до збройних протистоянь. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.

Спілкуючись із журналістами, Вучич сказав, що нині всі готуються до війни, і головне питання полягає в тому "до якої сторони хто належить".

Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми