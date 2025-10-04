"Всі серйозно готуються до війн" - Президент Сербії
Київ • УНН
Президент Сербії Александар Вучич заявив, що нині всі готуються до війни, а головне питання полягає в тому, до якої сторони хто належить. Він висловив побоювання, що ніхто більше не хоче слухати один одного, і всі серйозно готуються до збройних конфліктів.
Президент Сербії Александар Вучич припускає можливість нової війни, заявивши, що нині "усі" готуються до збройних протистоянь. Про це інформує УНН з посиланням на Clash Report.
Деталі
Спілкуючись із журналістами, Вучич сказав, що нині всі готуються до війни, і головне питання полягає в тому "до якої сторони хто належить".
Ми б хотіли уникнути воєн. Ми б хотіли уникнути конфліктів. Боюся, що більше ніхто нікого не хоче чути, слухати. І всі справді і серйозно готуються до війн. І буде непросто взагалі говорити на якісь інші теми
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що дії росії демонструють апетит путіна продовжувати невпинні атаки на Україну та акти втручання по всій Європі. Він наголосив, що це питання цінностей і свобод усієї Європи.
