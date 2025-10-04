$41.280.00
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Как подготовить дом к холодам: чек-лист
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное время
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболиста
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
"Все серьезно готовятся к войнам" - Президент Сербии

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас все готовятся к войне, а главный вопрос заключается в том, к какой стороне кто принадлежит. Он выразил опасения, что никто больше не хочет слушать друг друга, и все серьезно готовятся к вооруженным конфликтам.

"Все серьезно готовятся к войнам" - Президент Сербии

Президент Сербии Александр Вучич допускает возможность новой войны, заявив, что сейчас "все" готовятся к вооруженным противостояниям. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.  

Детали

Общаясь с журналистами, Вучич сказал, что сейчас все готовятся к войне, и главный вопрос заключается в том, "к какой стороне кто принадлежит".

Мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы

- отметил Президент Сербии.

Напомним, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России демонстрируют аппетит Путина продолжать неустанные атаки на Украину и акты вмешательства по всей Европе. Он подчеркнул, что это вопрос ценностей и свобод всей Европы.

Демонстрируют агрессивное поведение: президент Румынии высказался о дронах рф над Европой01.10.25, 16:46 • 2952 просмотра

