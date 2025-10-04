"Все серьезно готовятся к войнам" - Президент Сербии
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что сейчас все готовятся к войне, а главный вопрос заключается в том, к какой стороне кто принадлежит. Он выразил опасения, что никто больше не хочет слушать друг друга, и все серьезно готовятся к вооруженным конфликтам.
Президент Сербии Александр Вучич допускает возможность новой войны, заявив, что сейчас "все" готовятся к вооруженным противостояниям. Об этом информирует УНН со ссылкой на Clash Report.
Детали
Общаясь с журналистами, Вучич сказал, что сейчас все готовятся к войне, и главный вопрос заключается в том, "к какой стороне кто принадлежит".
Мы бы хотели избежать войн. Мы бы хотели избежать конфликтов. Боюсь, что больше никто никого не хочет слышать, слушать. И все действительно и серьезно готовятся к войнам. И будет непросто вообще говорить на какие-то другие темы
Напомним, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что действия России демонстрируют аппетит Путина продолжать неустанные атаки на Украину и акты вмешательства по всей Европе. Он подчеркнул, что это вопрос ценностей и свобод всей Европы.
