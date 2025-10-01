Демонстрируют агрессивное поведение: президент Румынии высказался о дронах рф над Европой

Президент Румынии Никушор Дан высказался о полетах российских дронов в воздушном пространстве стран Европы, а также об их сбитии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euronews.

Детали

По словам президента, когда речь идет о дронах, важно продемонстрировать решимость перед потенциальной агрессией. Более сложной является ситуация, когда российские самолеты залетают в воздушное пространство стран ЕС и НАТО, добавил он.

Намерение россиян состоит в том, чтобы провоцировать страны ЕС и НАТО, а также вызывать сомнения в обществе западных стран. Это делается с целью вызвать недоверие и усталость от помощи Украине со стороны европейских государств.

В то же время у членов НАТО есть достаточные средства для самообороны, говорит Дан. И хотя сейчас граждане Румынии и других стран Европы пока могут быть спокойными, стоит лучше обучать и оснащать армии уже сейчас – ведь россия продолжает демонстрировать агрессивное поведение.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что Румыния и Украина планируют быстро начать совместное производство оборонных беспилотников.