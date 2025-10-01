Демонструють агресивну поведінку: президент Румунії висловився про дрони рф над Європою

Президент Румунії Нікушор Дан висловився про польоти російських дронів у повітряному просторі країн Європи а також про їхнє збиття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

За словами президента, коли мова йде про дрони, важливо продемонструвати рішучість перед потенційною агресією. Складнішою є ситуація, коли російські літаки залітають у повітряний простір країн ЄС і НАТО, додав він.

Намір росіян полягає в тому, щоб провокувати країни ЄС і НАТО, а також викликати сумніви в суспільстві західних країн. Це робиться з метою викликати недовіру і втому від допомоги Україні з боку європейських держав.

Водночас у членів НАТО є достатні засоби для самооборони, каже Дан. І хоча наразі громадяни Румунії і інших країн Європи наразі можуть бути спокійними, варто краще навчати і оснащувати армії вже зараз – адже росія продовжує демонструвати агресивну поведінку.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що Румунія і Україна планують швидко розпочати спільне виробництво оборонних безпілотників.