Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників

30 вересня, 17:35 • 12606 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Ексклюзив
30 вересня, 16:26 • 21673 перегляди
Коли робити щеплення від грипу і як довго триває захист: на початку епідемсезону лікар відповів на основні питання
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 37231 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
30 вересня, 11:14 • 33669 перегляди
Українські військові розпочали в Данії місію щодо досвіду захисту від дронів: це може стати рамками для ширшої співпраці в Європі - Зеленський
30 вересня, 08:49 • 43491 перегляди
Смерть балетмейстерки Марії Холодної: суд у Харкові виніс вирок її чоловіку-вбивці
30 вересня, 08:28 • 68879 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони
30 вересня, 07:51 • 33826 перегляди
Голова Єврокомісії: з Україною є домовленість про 2 млрд євро на дрони
Ексклюзив
30 вересня, 07:25 • 27496 перегляди
Перші осінні заморозки: чи є загроза для врожаю фруктів та овочів
30 вересня, 06:49 • 24212 перегляди
Ще два пакети у межах PURL узгоджуються з американською стороною - Зеленський
30 вересня, 04:27 • 21850 перегляди
На Сумщині внаслідок удару дрона загинула вся родина з двома дітьми - ОВАPhoto
Трамп назвав Медведєва "тупою людиною" та попередив росію, що словом “ядерний” не розкидуються30 вересня, 16:33 • 4792 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 6212 перегляди
Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу30 вересня, 18:57 • 3414 перегляди
Окупанти знову вдарили по Харкову та області: загинули двоє мирних жителів - прокуратура20:13 • 3738 перегляди
"путін в глибині душі усвідомлює, що не може виграти. Це невиграшний бій для нього" — Кіт Келлог20:56 • 3338 перегляди
Замість міністрів - підприємці: що не так із кримінальними провадженнями НАБУ
Ексклюзив
30 вересня, 13:32 • 37227 перегляди
Як перестати купувати непотрібні ліки: прості правила, які врятують і бюджет, і здоров’яPhoto30 вересня, 13:09 • 23988 перегляди
Свято Покрови Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони30 вересня, 08:28 • 68879 перегляди
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 80380 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 172353 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Україна
Харків
Одеса
Дніпро (місто)
Сполучені Штати Америки
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 6236 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 14394 перегляди
Маєток режисера Девіда Лінча виставлено на продаж за 15 мільйонів доларів30 вересня, 09:59 • 25337 перегляди
Ніколь Кідман та Кіт Урбан розходяться після майже 20 років спільного життя - BBC30 вересня, 09:31 • 37841 перегляди
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса РоскоVideo29 вересня, 15:05 • 31532 перегляди
The Guardian
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
C-130 Hercules
Північний потік

Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників

Київ • УНН

 • 450 перегляди

Румунія планує швидко розпочати виробництво оборонних безпілотників на своїй території у співпраці з Україною. Це стратегічний крок для захисту власних сил, а також союзників ЄС та НАТО, і підвищення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу.

Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує швидко розпочати виробництво оборонних безпілотників на своїй території у співпраці з Україною для захисту власних сил, а також союзників ЄС та НАТО. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Ми вважаємо, що для східного флангу є стратегічним, щоб його краще захищали, особливо в протиповітряній обороні. Отже, те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створення необхідних партнерств, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників на майбутнє

- зазначила міністерка закордонних справ Оана Цою.

За її словами, переговори з Україною почалися до останніх інцидентів у повітряному просторі регіону, які Румунія та інші країни пов’язують із діями росії. 

Румунія також схвалила збільшення присутності американських військ на своїй території та планує інвестувати понад 2,5 млрд євро в авіабазу Михайла Когальнічану для розширення можливостей розміщення військ союзників.

Ініціатива зі спільного виробництва безпілотників підтримується ЄС у рамках створення "стіни дронів" для посилення захисту регіону на східному фланзі НАТО. Це розглядається як стратегічний крок для підвищення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу.

Нагадаємо

На початку вересня поточного року Міноборони Румунії підтверджувало про два БпЛА рф, які заходили в повітряний простір країни.

Нещодавно, міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір країни. 

Вероніка Марченко

Reuters
НАТО
Європейський Союз
Румунія
Україна
Безпілотний літальний апарат