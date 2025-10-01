Румунія та Україна налагоджують спільне виробництво оборонних безпілотників

Румунія планує швидко розпочати виробництво оборонних безпілотників на своїй території у співпраці з Україною для захисту власних сил, а також союзників ЄС та НАТО. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Ми вважаємо, що для східного флангу є стратегічним, щоб його краще захищали, особливо в протиповітряній обороні. Отже, те, що ми робимо в цьому напрямку, - це створення необхідних партнерств, наприклад, з Україною для створення оборонних безпілотників на майбутнє - зазначила міністерка закордонних справ Оана Цою.

За її словами, переговори з Україною почалися до останніх інцидентів у повітряному просторі регіону, які Румунія та інші країни пов’язують із діями росії.

Румунія також схвалила збільшення присутності американських військ на своїй території та планує інвестувати понад 2,5 млрд євро в авіабазу Михайла Когальнічану для розширення можливостей розміщення військ союзників.

Ініціатива зі спільного виробництва безпілотників підтримується ЄС у рамках створення "стіни дронів" для посилення захисту регіону на східному фланзі НАТО. Це розглядається як стратегічний крок для підвищення протиповітряної оборони східного флангу Альянсу.

Нагадаємо

На початку вересня поточного року Міноборони Румунії підтверджувало про два БпЛА рф, які заходили в повітряний простір країни.

Нещодавно, міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків, які порушують національний повітряний простір країни.

