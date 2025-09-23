$41.380.13
Естонія скликала Раду НАТО у зв'язку з вторгненням винищувачів рф: деталі заяви

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Рада НАТО засудила небезпечне порушення росією повітряного простору Естонії 19 вересня, назвавши це частиною безвідповідальної поведінки. Альянс висловив солідарність з країнами-членами та підтвердив підтримку України.

Естонія скликала Раду НАТО у зв'язку з вторгненням винищувачів рф: деталі заяви

Рада Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробила заяву щодо нещодавнього порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів Альянсу. Про це повідомив пресцентр НАТО, передає УНН.

Деталі

Рада зібралась вранці 23 вересня на засідання на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення росією повітряного простору Естонії 19 вересня. Там заявили, що росія несе повну відповідальність за ці дії, які сприяють ескалації конфлікту, можуть призвести до прорахунків і становлять загрозу для життя людей.

Це вторгнення є частиною більш широкої тенденції до все більш безвідповідальної поведінки росії. Це вже другий випадок за два тижні, коли Рада збирається відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотними літальними апаратами. Кілька інших членів Альянсу, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія, також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку росії. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма членами Альянсу, повітряний простір яких було порушено

- йдеться в повідомленні.

У НАТО додали, що Альянс і далі буде реагувати на подібні дії росії, а також підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Також уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.

У відповідь росіяни заперечили факт порушення своїми літаками повітряного простору Естонії. кремль заявив про "відсутність доказів".

Євген Устименко

