Естонія скликала Раду НАТО у зв'язку з вторгненням винищувачів рф: деталі заяви

Рада Організації Північноатлантичного договору (НАТО) зробила заяву щодо нещодавнього порушення російськими літаками повітряного простору країн-членів Альянсу. Про це повідомив пресцентр НАТО, передає УНН.

Рада зібралась вранці 23 вересня на засідання на прохання Естонії відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб обговорити і рішуче засудити небезпечне порушення росією повітряного простору Естонії 19 вересня. Там заявили, що росія несе повну відповідальність за ці дії, які сприяють ескалації конфлікту, можуть призвести до прорахунків і становлять загрозу для життя людей.

Це вторгнення є частиною більш широкої тенденції до все більш безвідповідальної поведінки росії. Це вже другий випадок за два тижні, коли Рада збирається відповідно до статті 4. 10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотними літальними апаратами. Кілька інших членів Альянсу, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія, також нещодавно зазнали порушень свого повітряного простору з боку росії. Ми висловлюємо повну солідарність з усіма членами Альянсу, повітряний простір яких було порушено