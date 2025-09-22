Вторгнення винищувачів МіГ-31 рф у повітряний простір Естонії: кремль каже про "відсутність доказів"
Київ • УНН
російська федерація заперечує факт зальоту своїх військових літаків у повітряний простір Естонії, стверджуючи про "відсутність доказів".
Деталі
Доказів нібито порушення росією повітряного простору Естонії немає
Довідка
Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.
Також уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.