Вторгнення винищувачів МіГ-31 рф у повітряний простір Естонії: кремль каже про "відсутність доказів"

12:19 • 9838 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 15652 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 24935 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 41664 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 42924 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25328 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 42721 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23741 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34274 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48082 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 24935 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 42924 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Михайло Федоров
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Умань
Одеса
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Fox News
TikTok
Forbes
Financial Times
Дія (сервіс)

Вторгнення винищувачів МіГ-31 рф у повітряний простір Естонії: кремль каже про "відсутність доказів"

Київ • УНН

 • 26 перегляди

російська федерація заперечує факт зальоту своїх військових літаків у повітряний простір Естонії, стверджуючи про "відсутність доказів".

Вторгнення винищувачів МіГ-31 рф у повітряний простір Естонії: кремль каже про "відсутність доказів"

російська федерація заперечує факт зальоту своїх військових літаків у повітряний простір Естонії. Про це повідомили російські "ЗМІ", передає УНН.

Деталі

Доказів нібито порушення росією повітряного простору Естонії немає

- повідомили "медіа" країни-агресора.

Довідка

Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах російської федерації в Естонії для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору країни.

Також уряд країни повідомив, що ініціює консультації з союзниками за статтею 4 Північноатлантичного договору.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
НАТО
МіГ-31
Естонія