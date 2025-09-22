російські літаки в небі над Естонією наближають країни Балтії до збройного конфлікту - голова МЗС
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.
Вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
За словами дипломата, цей інцидент стосується не тільки Естонії, але й усієї міжнародної спільноти. Він зазначив, що це було "небезпечною ескалацією" і "четвертим порушенням повітряного простору Естонії з боку росії цього року".
Безрозсудні дії росії є не тільки порушенням міжнародного права, але й дестабілізуючою ескалацією, яка наближає весь регіон до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки
Він закликав росію негайно припинити агресивну війну проти України та припинити всі провокації і погрози суверенітету та територіальній цілісності своїх сусідів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.