російські літаки в небі над Естонією наближають країни Балтії до збройного конфлікту - голова МЗС

12:19 • 9676 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
11:53 • 15500 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
11:25 • 24722 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 41418 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 42720 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 25251 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 42617 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 23703 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 34251 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 48066 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
ССО підтвердили ураження виявленого у калузькій області російського ЗРК С-400 "Тріумф"
Нічна атака дронів рф на Київщину зачепила п'ять районів: пошкоджено вежу зв'язку
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
Польща збиватиме об'єкти, які явно порушують повітряний простір - Туск
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
11:25 • 24722 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 41418 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 42720 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 42617 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколаду
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
російські літаки в небі над Естонією наближають країни Балтії до збройного конфлікту - голова МЗС

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту. Це четверте порушення повітряного простору Естонії з боку росії цього року.

російські літаки в небі над Естонією наближають країни Балтії до збройного конфлікту - голова МЗС

Вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії наближає країни Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

За словами дипломата, цей інцидент стосується не тільки Естонії, але й усієї міжнародної спільноти. Він зазначив, що це було "небезпечною ескалацією" і "четвертим порушенням повітряного простору Естонії з боку росії цього року".

Безрозсудні дії росії є не тільки порушенням міжнародного права, але й дестабілізуючою ескалацією, яка наближає весь регіон до конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки

- заявив міністр.

Він закликав росію негайно припинити агресивну війну проти України та припинити всі провокації і погрози суверенітету та територіальній цілісності своїх сусідів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що два німецькі винищувачі Eurofighter були підняті в повітря в неділю через російський військовий розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем.

Євген Устименко

Державний кордон України
Eurofighter Typhoon
Іл-18
The Guardian
Естонія
Україна