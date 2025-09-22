российские самолеты в небе над Эстонией приближают страны Балтии к вооруженному конфликту - глава МИД
Киев • УНН
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту. Это четвертое нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны россии в этом году.
Вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство Эстонии приближает страны Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
По словам дипломата, этот инцидент касается не только Эстонии, но и всего международного сообщества. Он отметил, что это было "опасной эскалацией" и "четвертым нарушением воздушного пространства Эстонии со стороны россии в этом году".
Безрассудные действия россии являются не только нарушением международного права, но и дестабилизирующей эскалацией, которая приближает весь регион к конфликту больше, чем когда-либо за последние годы
Он призвал россию немедленно прекратить агрессивную войну против Украины и прекратить все провокации и угрозы суверенитету и территориальной целостности своих соседей.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что два немецких истребителя Eurofighter были подняты в воздух в воскресенье из-за российского военного разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.