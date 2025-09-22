$41.250.00
Вторжение истребителей МиГ-31 рф в воздушное пространство Эстонии: кремль говорит об "отсутствии доказательств"

Киев • УНН

 • 24 просмотра

российская федерация отрицает факт залета своих военных самолетов в воздушное пространство Эстонии, утверждая об "отсутствии доказательств".

российская федерация отрицает факт залета своих военных самолетов в воздушное пространство Эстонии. Об этом сообщили российские "СМИ", передает УНН.

Детали

Доказательств якобы нарушения россией воздушного пространства Эстонии нет

- сообщили "медиа" страны-агрессора.

Справка

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Также правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Напомним

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

Евгений Устименко

