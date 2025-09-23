$41.380.13
Эстония созвала Совет НАТО в связи с вторжением истребителей рф: детали заявления

Киев • УНН

 • 230 просмотра

Совет НАТО осудил опасное нарушение россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября, назвав это частью безответственного поведения. Альянс выразил солидарность со странами-членами и подтвердил поддержку Украины.

Эстония созвала Совет НАТО в связи с вторжением истребителей рф: детали заявления

Совет Организации Североатлантического договора (НАТО) сделал заявление относительно недавнего нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса. Об этом сообщил пресс-центр НАТО, передает УНН.

Подробности

Совет собрался утром 23 сентября на заседание по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Там заявили, что россия несет полную ответственность за эти действия, которые способствуют эскалации конфликта, могут привести к просчетам и представляют угрозу для жизни людей.

Это вторжение является частью более широкой тенденции к все более безответственному поведению россии. Это уже второй случай за две недели, когда Совет собирается в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотными летательными аппаратами. Несколько других членов Альянса, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния, также недавно подверглись нарушениям своего воздушного пространства со стороны россии. Мы выражаем полную солидарность со всеми членами Альянса, воздушное пространство которых было нарушено

- говорится в сообщении.

В НАТО добавили, что Альянс и дальше будет реагировать на подобные действия россии, а также будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

Напомним

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах российской федерации в Эстонии для выражения протеста и вручения ноты относительно нарушения воздушного пространства страны.

Также правительство страны сообщило, что инициирует консультации с союзниками по статье 4 Североатлантического договора.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

В ответ россияне отрицали факт нарушения своими самолетами воздушного пространства Эстонии. Кремль заявил об "отсутствии доказательств".

Евгений Устименко

