Эстония созвала Совет НАТО в связи с вторжением истребителей рф: детали заявления

Совет Организации Североатлантического договора (НАТО) сделал заявление относительно недавнего нарушения российскими самолетами воздушного пространства стран-членов Альянса. Об этом сообщил пресс-центр НАТО, передает УНН.

Совет собрался утром 23 сентября на заседание по просьбе Эстонии в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора, чтобы обсудить и решительно осудить опасное нарушение россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября. Там заявили, что россия несет полную ответственность за эти действия, которые способствуют эскалации конфликта, могут привести к просчетам и представляют угрозу для жизни людей.

Это вторжение является частью более широкой тенденции к все более безответственному поведению россии. Это уже второй случай за две недели, когда Совет собирается в соответствии со статьей 4. 10 сентября Совет провел консультации в ответ на масштабное нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотными летательными аппаратами. Несколько других членов Альянса, в частности Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния, также недавно подверглись нарушениям своего воздушного пространства со стороны россии. Мы выражаем полную солидарность со всеми членами Альянса, воздушное пространство которых было нарушено