Гроші в обмін на результат: США інвестують 2,3 млрд доларів в охорону здоров'я Африки за новими правилами

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 7058 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 9610 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 8052 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 12873 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 20446 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 15218 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17531 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34173 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49701 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68298 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.6м/с
73%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20193 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 19902 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 9086 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 10524 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини11:40 • 5730 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 7050 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4670 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 9596 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 12865 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 20442 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Лев XIV
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Швеція
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3154 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20254 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9042 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34398 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31172 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Гриби
Fox News

Гроші в обмін на результат: США інвестують 2,3 млрд доларів в охорону здоров'я Африки за новими правилами

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Держдепартамент США підписав меморандуми про співпрацю з чотирма африканськими країнами, інвестуючи 1,4 мільярда доларів, тоді як країни-одержувачі зобов'язалися вкласти понад 900 мільйонів доларів власних ресурсів. Новий підхід США вимагає фінансової дисципліни та поступової відмови від донорської допомоги, з чіткими контрольними показниками та наслідками за невиконання.

Гроші в обмін на результат: США інвестують 2,3 млрд доларів в охорону здоров'я Африки за новими правилами

Державний департамент США підписав чотири нові меморандуми про співпрацю з Мадагаскаром, Сьєрра-Леоне, Ботсваною та Ефіопією. Угоди є частиною стратегії адміністрації Трампа "Америка понад усе", яка вимагає від країн-партнерів фінансової дисципліни та поступової відмови від донорської допомоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Новий підхід США передбачає не лише виділення коштів, а й обов’язкові інвестиції з боку самих африканських держав. Із загальної суми майже у 2,3 мільярда доларів Сполучені Штати надають 1,4 мільярда, тоді як країни-одержувачі зобов’язалися вкласти понад 900 мільйонів доларів власних ресурсів. Державний департамент попередив про суворі наслідки за недотримання графіків реформ.

Кожен меморандум про взаєморозуміння містить чіткі контрольні показники, суворі терміни та наслідки за невиконання, що гарантує, що допомога США дасть результати у боротьбі з пріоритетними загрозами захворювань та зменшить довгострокову залежність від допомоги США 

– йдеться у заяві відомства.

Розширення мережі партнерств

Окрім вищезгаданих країн, Вашингтон активно залучає до стратегії інші держави регіону. У четвер заплановане підписання п’ятирічного меморандуму з Кот-д'Івуаром, де США виділять 491 мільйон доларів на посилення виявлення хвороб. Раніше аналогічну угоду на 205 мільйонів доларів було підписано з Есватіні для боротьби з ВІЛ та моніторингу захворювань. Програми співпраці вже діють також у Кенії, Руанді, Уганді та Лесото.

Стратегія спрямована на те, щоб африканські сектори охорони здоров’я стали самостійними. Уряди країн-партнерів, як-от Есватіні, вже підтвердили готовність збільшувати внутрішні витрати на медицину протягом наступних п’яти років.

Малі, Буркіна-Фасо та Нігер посилюють військову співпрацю для боротьби проти екстремістських угруповань 23.12.25, 22:59 • 4070 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаЗдоров'яНовини Світу
Державний бюджет
Уганда
благодійність
Державний департамент США
Reuters
Ботсвана
Кенія
Малі
Руанда
Ефіопія
Сполучені Штати Америки