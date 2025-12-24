Гроші в обмін на результат: США інвестують 2,3 млрд доларів в охорону здоров'я Африки за новими правилами
Київ • УНН
Держдепартамент США підписав меморандуми про співпрацю з чотирма африканськими країнами, інвестуючи 1,4 мільярда доларів, тоді як країни-одержувачі зобов'язалися вкласти понад 900 мільйонів доларів власних ресурсів. Новий підхід США вимагає фінансової дисципліни та поступової відмови від донорської допомоги, з чіткими контрольними показниками та наслідками за невиконання.
Державний департамент США підписав чотири нові меморандуми про співпрацю з Мадагаскаром, Сьєрра-Леоне, Ботсваною та Ефіопією. Угоди є частиною стратегії адміністрації Трампа "Америка понад усе", яка вимагає від країн-партнерів фінансової дисципліни та поступової відмови від донорської допомоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Новий підхід США передбачає не лише виділення коштів, а й обов’язкові інвестиції з боку самих африканських держав. Із загальної суми майже у 2,3 мільярда доларів Сполучені Штати надають 1,4 мільярда, тоді як країни-одержувачі зобов’язалися вкласти понад 900 мільйонів доларів власних ресурсів. Державний департамент попередив про суворі наслідки за недотримання графіків реформ.
Кожен меморандум про взаєморозуміння містить чіткі контрольні показники, суворі терміни та наслідки за невиконання, що гарантує, що допомога США дасть результати у боротьбі з пріоритетними загрозами захворювань та зменшить довгострокову залежність від допомоги США
Розширення мережі партнерств
Окрім вищезгаданих країн, Вашингтон активно залучає до стратегії інші держави регіону. У четвер заплановане підписання п’ятирічного меморандуму з Кот-д'Івуаром, де США виділять 491 мільйон доларів на посилення виявлення хвороб. Раніше аналогічну угоду на 205 мільйонів доларів було підписано з Есватіні для боротьби з ВІЛ та моніторингу захворювань. Програми співпраці вже діють також у Кенії, Руанді, Уганді та Лесото.
Стратегія спрямована на те, щоб африканські сектори охорони здоров’я стали самостійними. Уряди країн-партнерів, як-от Есватіні, вже підтвердили готовність збільшувати внутрішні витрати на медицину протягом наступних п’яти років.
