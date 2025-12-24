$42.100.05
Эксклюзив
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Деньги в обмен на результат: США инвестируют 2,3 млрд долларов в здравоохранение Африки по новым правилам

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Госдепартамент США подписал меморандумы о сотрудничестве с четырьмя африканскими странами, инвестируя 1,4 миллиарда долларов, тогда как страны-получатели обязались вложить более 900 миллионов долларов собственных ресурсов. Новый подход США требует финансовой дисциплины и постепенного отказа от донорской помощи, с четкими контрольными показателями и последствиями за невыполнение.

Деньги в обмен на результат: США инвестируют 2,3 млрд долларов в здравоохранение Африки по новым правилам

Государственный департамент США подписал четыре новых меморандума о сотрудничестве с Мадагаскаром, Сьерра-Леоне, Ботсваной и Эфиопией. Соглашения являются частью стратегии администрации Трампа "Америка превыше всего", которая требует от стран-партнеров финансовой дисциплины и постепенного отказа от донорской помощи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Новый подход США предусматривает не только выделение средств, но и обязательные инвестиции со стороны самих африканских государств. Из общей суммы почти в 2,3 миллиарда долларов Соединенные Штаты предоставляют 1,4 миллиарда, тогда как страны-получатели обязались вложить более 900 миллионов долларов собственных ресурсов. Государственный департамент предупредил о строгих последствиях за несоблюдение графиков реформ.

Каждый меморандум о взаимопонимании содержит четкие контрольные показатели, строгие сроки и последствия за невыполнение, что гарантирует, что помощь США даст результаты в борьбе с приоритетными угрозами заболеваний и уменьшит долгосрочную зависимость от помощи США 

– говорится в заявлении ведомства.

Расширение сети партнерств

Помимо вышеупомянутых стран, Вашингтон активно привлекает к стратегии другие государства региона. В четверг запланировано подписание пятилетнего меморандума с Кот-д'Ивуаром, где США выделят 491 миллион долларов на усиление выявления болезней. Ранее аналогичное соглашение на 205 миллионов долларов было подписано с Эсватини для борьбы с ВИЧ и мониторинга заболеваний. Программы сотрудничества уже действуют также в Кении, Руанде, Уганде и Лесото.

Стратегия направлена на то, чтобы африканские секторы здравоохранения стали самостоятельными. Правительства стран-партнеров, таких как Эсватини, уже подтвердили готовность увеличивать внутренние расходы на медицину в течение следующих пяти лет.

Степан Гафтко

ЭкономикаЗдоровьеНовости Мира
