Деньги в обмен на результат: США инвестируют 2,3 млрд долларов в здравоохранение Африки по новым правилам
Киев • УНН
Госдепартамент США подписал меморандумы о сотрудничестве с четырьмя африканскими странами, инвестируя 1,4 миллиарда долларов, тогда как страны-получатели обязались вложить более 900 миллионов долларов собственных ресурсов. Новый подход США требует финансовой дисциплины и постепенного отказа от донорской помощи, с четкими контрольными показателями и последствиями за невыполнение.
Государственный департамент США подписал четыре новых меморандума о сотрудничестве с Мадагаскаром, Сьерра-Леоне, Ботсваной и Эфиопией. Соглашения являются частью стратегии администрации Трампа "Америка превыше всего", которая требует от стран-партнеров финансовой дисциплины и постепенного отказа от донорской помощи. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Новый подход США предусматривает не только выделение средств, но и обязательные инвестиции со стороны самих африканских государств. Из общей суммы почти в 2,3 миллиарда долларов Соединенные Штаты предоставляют 1,4 миллиарда, тогда как страны-получатели обязались вложить более 900 миллионов долларов собственных ресурсов. Государственный департамент предупредил о строгих последствиях за несоблюдение графиков реформ.
Каждый меморандум о взаимопонимании содержит четкие контрольные показатели, строгие сроки и последствия за невыполнение, что гарантирует, что помощь США даст результаты в борьбе с приоритетными угрозами заболеваний и уменьшит долгосрочную зависимость от помощи США
Расширение сети партнерств
Помимо вышеупомянутых стран, Вашингтон активно привлекает к стратегии другие государства региона. В четверг запланировано подписание пятилетнего меморандума с Кот-д'Ивуаром, где США выделят 491 миллион долларов на усиление выявления болезней. Ранее аналогичное соглашение на 205 миллионов долларов было подписано с Эсватини для борьбы с ВИЧ и мониторинга заболеваний. Программы сотрудничества уже действуют также в Кении, Руанде, Уганде и Лесото.
Стратегия направлена на то, чтобы африканские секторы здравоохранения стали самостоятельными. Правительства стран-партнеров, таких как Эсватини, уже подтвердили готовность увеличивать внутренние расходы на медицину в течение следующих пяти лет.
