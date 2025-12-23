$42.150.10
15:52 • 10085 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
15:42 • 15172 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
15:15 • 21572 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 30552 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 24125 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 29385 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 17047 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17601 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23129 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38574 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Мали, Буркина-Фасо и Нигер усиливают военное сотрудничество для борьбы против экстремистских группировок

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Страны "Альянса государств Сахеля" готовятся к масштабным военным операциям, создав совместный батальон численностью 5000 человек. Лидеры хунт подчеркивают суверенитет и разрыв с бывшими западными партнерами, выбирая Россию основным союзником в сфере безопасности.

Мали, Буркина-Фасо и Нигер усиливают военное сотрудничество для борьбы против экстремистских группировок
Фото: AP

Страны "Альянса государств Сахеля" (AES) готовятся к проведению масштабных военных операций против экстремистских группировок. Об этом заявил лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре во время второго ежегодного саммита объединения. Накануне стороны официально создали совместный военный батальон численностью 5000 человек для борьбы с боевиками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Руководство государств-членов альянса подтвердило курс на полный разрыв с бывшими западными партнерами. Лидеры хунт подчеркивают суверенитет в вопросах безопасности и внутренней политики.

Новый "африканский корпус" рф обвиняют в изнасилованиях и обезглавливаниях гражданских в Мали07.12.25, 12:53 • 8461 просмотр

Альянс положил конец всем оккупационным силам в наших странах. Ни одна страна или группа интересов больше не будет решать за наши страны

– заявил лидер Нигера Абдурахамане Тчиани.

Новые альянсы и вызовы

После изгнания военных контингентов Франции и США, Мали, Буркина-Фасо и Нигер выбрали россию основным союзником в сфере безопасности. Несмотря на укрепление связей внутри альянса, ситуация в регионе Сахель остается критической. Аналитики отмечают, что Сахель стал самым смертоносным местом в мире из-за деятельности террористических групп, а перегруженные силы безопасности трех стран сталкиваются с серьезными трудностями в сдерживании угрозы.

Помимо военной сферы, саммит зафиксировал намерения государств углублять экономическую интеграцию и сотрудничество вне рамок трансграничных операций.

Военное правительство Буркина-Фасо арестовало сотрудников европейских гуманитарных организаций за "шпионаж"08.10.25, 09:18 • 2950 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Столкновения
Ассошиэйтед Пресс
Мали
Франция
Соединённые Штаты