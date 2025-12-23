Мали, Буркина-Фасо и Нигер усиливают военное сотрудничество для борьбы против экстремистских группировок
Страны "Альянса государств Сахеля" готовятся к масштабным военным операциям, создав совместный батальон численностью 5000 человек. Лидеры хунт подчеркивают суверенитет и разрыв с бывшими западными партнерами, выбирая Россию основным союзником в сфере безопасности.
Страны "Альянса государств Сахеля" (AES) готовятся к проведению масштабных военных операций против экстремистских группировок. Об этом заявил лидер Буркина-Фасо капитан Ибрагим Траоре во время второго ежегодного саммита объединения. Накануне стороны официально создали совместный военный батальон численностью 5000 человек для борьбы с боевиками, связанными с "Аль-Каидой" и "Исламским государством". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Руководство государств-членов альянса подтвердило курс на полный разрыв с бывшими западными партнерами. Лидеры хунт подчеркивают суверенитет в вопросах безопасности и внутренней политики.
Альянс положил конец всем оккупационным силам в наших странах. Ни одна страна или группа интересов больше не будет решать за наши страны
Новые альянсы и вызовы
После изгнания военных контингентов Франции и США, Мали, Буркина-Фасо и Нигер выбрали россию основным союзником в сфере безопасности. Несмотря на укрепление связей внутри альянса, ситуация в регионе Сахель остается критической. Аналитики отмечают, что Сахель стал самым смертоносным местом в мире из-за деятельности террористических групп, а перегруженные силы безопасности трех стран сталкиваются с серьезными трудностями в сдерживании угрозы.
Помимо военной сферы, саммит зафиксировал намерения государств углублять экономическую интеграцию и сотрудничество вне рамок трансграничных операций.
