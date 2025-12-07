Новое российское военное подразделение – африканский корпус, пришедший на смену наемнической группировке «Вагнер» в Мали, – обвиняют в жестоких злоупотреблениях, включая изнасилования и обезглавливания. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Подробности

Десятки мирных жителей, бежавших от боевых действий, сообщили Associated Press, что российские силы, действуя совместно с малийскими военными, применяют ту же тактику, что и «вагнеровцы».

Армия Мали обвиняется в убийстве 31 жителя деревни во время рейдов – Reuters

По словам беженцев, тактика «африканского корпуса» включает «политику выжженной земли». Двое свидетелей показали видео сожженных «белыми мужчинами» деревень. Кроме того, двое других беженцев заявили, что нашли тела своих близких без внутренних органов, о чем ранее сообщалось в контексте злоупотреблений «Вагнера».

Это политика выжженной земли. Солдаты ни с кем не разговаривают. Кого только увидят, они стреляют. Никаких вопросов, никакого предупреждения. Люди даже не знают, почему их убивают – сказал старейшина малийской деревни, который бежал.

Огромный регион Сахель стал самым смертоносным местом для экстремизма в мире. Военные правительства Мали, Буркина-Фасо и Нигера отвернулись от западных союзников и обратились к России за помощью в борьбе с боевиками, связанными с «Аль-Каидой» и «Исламским государством».

Когда «африканский корпус» заменил «Вагнера» шесть месяцев назад, гражданское население надеялось на уменьшение жестокости, однако Организация Объединенных Наций утверждает, что гражданские лица подвергаются издевательствам со всех сторон конфликта.

