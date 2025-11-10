$41.980.11
18:35 • 15300 просмотра
Каждый, кто строил схемы, должен получить четкий процессуальный ответ: Зеленский отреагировал на разоблачение коррупции в энергетике
17:42 • 23233 просмотра
Украину ждет еще один день с отключениями: как завтра будут действовать графики и сколько очередей будет без света
10 ноября, 13:36 • 49742 просмотра
Рождественский пост 2025: дата начала, правила питания и запретыPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 13:10 • 57914 просмотра
До 8 лет тюрьмы для ТЦК за мобилизацию забронированных и тех, кто не подлежит призыву: когда Рада может принять закон, и достаточно ли наказание
Эксклюзив
10 ноября, 12:12 • 45653 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10 ноября, 10:02 • 51191 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
10 ноября, 09:50 • 91670 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
10 ноября, 09:28 • 42993 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
10 ноября, 08:17 • 46983 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 40110 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
В Мали казнили популярную блогершу, поддерживавшую армию – ее похитили посреди дня

Киев • УНН

 • 2484 просмотра

Вооруженные боевики в Мали похитили и публично казнили известную пользовательницу TikTok Мариам Сиссе. У нее было около 100 тысяч подписчиков, и она снимала патриотические ролики в поддержку военных.

В Мали казнили популярную блогершу, поддерживавшую армию – ее похитили посреди дня

В северном городе Тонка (Мали) вооруженные боевики похитили и публично казнили Мариам Сиссе – известную пользовательницу TikTok, которая прославляла действия малийской армии. Об этом сообщило государственное телевидение ORTM и подтвердили два местных источника, пишет УНН.

Подробности

Сиссе, у которой было около 100 тысяч подписчиков, снимала патриотические ролики, поддерживая военных в борьбе против повстанцев. По словам свидетелей, женщину "силой забрали с рынка на глазах у всех".

Эта молодая женщина просто хотела продвигать свою общину через свои публикации в TikTok и поощрять малийскую армию в ее миссиях по защите людей и их имущества 

– сообщило государственное телевидение.

Власти пока не назвали имен похитителей, однако, по данным источников, нападавшие, вероятно, принадлежали к группировке "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), связанной с "Аль-Каидой".

Провал «вагнеровцев» в Мали испортил стратегию кремля в Африке — разведка31.08.25, 13:54 • 5071 просмотр

Страна сейчас переживает обострение конфликта: боевики уже несколько недель блокируют поставки топлива, что привело к частичному параличу столицы.

Смерть блогерши вызвала волну возмущения в соцсетях – пользователи называют ее символом мужества и поддержки своей армии.

Россия и Мали заключили торговые соглашения и рассматривают сотрудничество в ядерной энергетике - СМИ23.06.25, 20:48 • 3111 просмотров

Степан Гафтко

