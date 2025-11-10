В Мали казнили популярную блогершу, поддерживавшую армию – ее похитили посреди дня
Киев • УНН
Вооруженные боевики в Мали похитили и публично казнили известную пользовательницу TikTok Мариам Сиссе. У нее было около 100 тысяч подписчиков, и она снимала патриотические ролики в поддержку военных.
В северном городе Тонка (Мали) вооруженные боевики похитили и публично казнили Мариам Сиссе – известную пользовательницу TikTok, которая прославляла действия малийской армии. Об этом сообщило государственное телевидение ORTM и подтвердили два местных источника, пишет УНН.
Подробности
Сиссе, у которой было около 100 тысяч подписчиков, снимала патриотические ролики, поддерживая военных в борьбе против повстанцев. По словам свидетелей, женщину "силой забрали с рынка на глазах у всех".
Эта молодая женщина просто хотела продвигать свою общину через свои публикации в TikTok и поощрять малийскую армию в ее миссиях по защите людей и их имущества
Власти пока не назвали имен похитителей, однако, по данным источников, нападавшие, вероятно, принадлежали к группировке "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM), связанной с "Аль-Каидой".
Страна сейчас переживает обострение конфликта: боевики уже несколько недель блокируют поставки топлива, что привело к частичному параличу столицы.
Смерть блогерши вызвала волну возмущения в соцсетях – пользователи называют ее символом мужества и поддержки своей армии.
