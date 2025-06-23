Россия и Мали заключили торговые соглашения и рассматривают сотрудничество в ядерной энергетике - СМИ

Во время встречи в кремле президент россии владимир путин и лидер военной хунты Мали Ассими Гойта договорились о расширении сотрудничества в сферах энергетики, логистики, разведки полезных ископаемых, а также подписали соглашение о возможном развитии ядерной энергетики в стране, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Путин принял полковника Ассими Гойта в Кремле, где они беседовали в течение двух часов - сообщают российские СМИ.

Согласно сообщениям кремля, президент рф заявил, что отношения с Мали имеют "хорошую тенденцию к росту", даже если двусторонняя торговля сейчас "скромная".

Есть хорошие направления для будущего сотрудничества: это геологоразведочная отрасль, разработка природных ресурсов, энергетика, логистика и гуманитарная сфера – сказал Путин.

Одно из соглашений, подписанных Путиным и Гойтой, касалось "сотрудничества в области ядерной энергетики", сообщил кремль.

Дополнение

Мали и россия ранее обсуждали то, что они назвали "стратегическим проектом строительства атомной электростанции малой мощности российского дизайна".

В начале этого месяца в Мали началось строительство нового золотоперерабатывающего завода, поддерживаемого россией. Гойта, захвативший власть после переворотов в 2020 и 2021 годах, заявил, что это "предоставит этой западноафриканской стране больший контроль над ее природными ресурсами".

Мали является одним из ведущих производителей золота в Африке, но сейчас не имеет функционирующего и сертифицированного во всем мире нефтеперерабатывающего завода.

Как отмечает издание, российские группы наемников также поддержали правительство Гойты, развернув боевиков после того, как малийская армия изгнала французские войска и войска ООН, которые в течение десятилетия участвовали в борьбе с исламистскими повстанцами.

российская наемная группировка "Вагнера" в начале этого месяца объявила о выводе войск из Мали, но Африканский корпус все еще там действует, заключает издание.

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