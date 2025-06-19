КНДР получает помощь от россиян, а Иран остается без выгоды - Bloomberg

россия активно поддерживает Северную Корею в ответ на военную помощь, в то время как Иран, который также поставляет вооружение, остается в стороне от выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Северная Корея, передающая россии артиллерию, ракеты и военных, сейчас имеет самые сильные позиции с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году. Пхеньян получил из Москвы современные зенитные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы, нефть и продовольствие, что позволяет обходить санкции.

Северная Корея находится в самой сильной стратегической позиции за последние десятилетия, обладая военными средствами для сдерживания американских войск и союзников США в Северо-Восточной Азии, одновременно продолжая совершенствовать свою способность угрожать внутренней территории США – говорится в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США "Оценка мировых угроз 2025 года".

Режим Кима настолько уверен, что отклонил предложение Дональда Трампа возобновить переговоры после предыдущих трех саммитов.

По оценкам, с прошлой осени Пхеньян направил в россию не менее 15 тысяч солдат. По данным Великобритании, более 6 тысяч из них были ранены или погибли под курском.

На фоне активной поддержки Северной Кореи россия демонстрирует отстраненность в отношениях с Ираном. Несмотря на сотни ударных беспилотников, которые Тегеран поставляет москве с 2022 года, никаких существенных выгод он не получает.

Иран продолжает терпеть удары со стороны Израиля, а стратегическое соглашение с россией не предусматривает взаимной защиты.

путин неоднократно предлагал посредничество между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и вновь избранным президентом Ирана Масудом Пезешкияном, сообщив об этом Трампу по телефону. Такой шаг эксперты расценивают как оппортунистический.

Дополнительно

Глубина контактов москвы с Пхеньяном подтверждается частыми визитами. На этой неделе столицу Северной Кореи в третий раз за три месяца посетил сергей шойгу.

Северная Корея согласилась направить пять тысяч военных строителей для помощи в восстановлении инфраструктуры в Курске и одну тысячу саперов для разминирования российской территории – заявил секретарь совета безопасности россии сергей шойгу.

Справка

Коалиция из одиннадцати стран задокументировала передачу Северной Кореей не менее 100 баллистических ракет для ударов по украинским городам. россия, в свою очередь, предоставляет Пхеньяну системы радиоэлектронной борьбы, поставляемые по воздуху. Украина также отслеживает распространение ирано-российских беспилотников в Северную Корею, хотя подтверждений передачи новейших технологий, в частности в отношении атомных подводных лодок, пока нет.

Напомним

Как сообщал УНН, россия и Северная Корея заключили договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает военную поддержку, тогда как аналогичное соглашение с Ираном таких гарантий не содержит.