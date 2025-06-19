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КНДР получает помощь от россиян, а Иран остается без выгоды - Bloomberg

Киев • УНН

 • 620 просмотра

Северная Корея поставляет россии оружие и солдат, получая взамен современные технологии и ресурсы. Иран, предоставляющий дроны, не видит взаимной выгоды, оставаясь уязвимым к атакам.

КНДР получает помощь от россиян, а Иран остается без выгоды - Bloomberg

россия активно поддерживает Северную Корею в ответ на военную помощь, в то время как Иран, который также поставляет вооружение, остается в стороне от выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Северная Корея, передающая россии артиллерию, ракеты и военных, сейчас имеет самые сильные позиции с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году. Пхеньян получил из Москвы современные зенитные комплексы, системы радиоэлектронной борьбы, нефть и продовольствие, что позволяет обходить санкции.

Северная Корея находится в самой сильной стратегической позиции за последние десятилетия, обладая военными средствами для сдерживания американских войск и союзников США в Северо-Восточной Азии, одновременно продолжая совершенствовать свою способность угрожать внутренней территории США

– говорится в отчете Разведывательного управления Министерства обороны США "Оценка мировых угроз 2025 года".

Режим Кима настолько уверен, что отклонил предложение Дональда Трампа возобновить переговоры после предыдущих трех саммитов.

По оценкам, с прошлой осени Пхеньян направил в россию не менее 15 тысяч солдат. По данным Великобритании, более 6 тысяч из них были ранены или погибли под курском.

На фоне активной поддержки Северной Кореи россия демонстрирует отстраненность в отношениях с Ираном. Несмотря на сотни ударных беспилотников, которые Тегеран поставляет москве с 2022 года, никаких существенных выгод он не получает.

Иран продолжает терпеть удары со стороны Израиля, а стратегическое соглашение с россией не предусматривает взаимной защиты.

путин неоднократно предлагал посредничество между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и вновь избранным президентом Ирана Масудом Пезешкияном, сообщив об этом Трампу по телефону. Такой шаг эксперты расценивают как оппортунистический.

Дополнительно

Глубина контактов москвы с Пхеньяном подтверждается частыми визитами. На этой неделе столицу Северной Кореи в третий раз за три месяца посетил сергей шойгу.

Северная Корея согласилась направить пять тысяч военных строителей для помощи в восстановлении инфраструктуры в Курске и одну тысячу саперов для разминирования российской территории

– заявил секретарь совета безопасности россии сергей шойгу.

Справка

Коалиция из одиннадцати стран задокументировала передачу Северной Кореей не менее 100 баллистических ракет для ударов по украинским городам. россия, в свою очередь, предоставляет Пхеньяну системы радиоэлектронной борьбы, поставляемые по воздуху. Украина также отслеживает распространение ирано-российских беспилотников в Северную Корею, хотя подтверждений передачи новейших технологий, в частности в отношении атомных подводных лодок, пока нет.

Напомним

Как сообщал УНН, россия и Северная Корея заключили договор о стратегическом партнерстве, который предусматривает военную поддержку, тогда как аналогичное соглашение с Ираном таких гарантий не содержит.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

политикаНовости Мира
Курск
Масуд Пезешкиан
Израиль
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Ким Чен Ын
Пхеньян
Дональд Трамп
Тегеран
Северная Корея
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Украина
Иран
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