росія та Малі уклали торгівельні угоди і розглядають співпрацю в ядерній енергетиці - ЗМІ

Під час зустрічі в кремлі президент росії владімір путін та лідер військової хунти Малі Ассімі Гойта домовилися про розширення співпраці у сферах енергетики, логістики, розвідки корисних копалин, а також підписали угоду щодо можливого розвитку ядерної енергетики в країні, пише УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

путін прийняв полковника Ассімі Гойту в Кремлі, де вони розмовляли протягом двох годин - повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з повідомленнями кремля, президент рф заявив, що відносини з Малі мають "хорошу тенденцію до зростання", навіть якщо двостороння торгівля наразі "скромна".

Є гарні напрямки для майбутньої співпраці: це геологорозвідувальна галузь, розробка природних ресурсів, енергетика, логістика та гуманітарна сфера – сказав путін.

Одна з угод, підписаних путіним і Гойтою, стосувалася "співпраці в галузі ядерної енергетики", повідомив кремль.

Доповнення

Малі та росія раніше обговорювали те, що вони назвали "стратегічним проєктом будівництва атомної електростанції малої потужності російського дизайну".

На початку цього місяця в Малі розпочалося будівництво нового золотопереробного заводу, що підтримується росією. Гойта, який захопив владу після переворотів у 2020 та 2021 роках, заявив, що це "надасть цій західноафриканській країні більший контроль над її природними ресурсами".

Малі є одним з провідних виробників золота в Африці, але наразі не має функціонуючого та сертифікованого в усьому світі нафтопереробного заводу.

Як зазначає видання, російські групи найманців також підтримали уряд Гойти, розгорнувши бойовиків після того, як малійська армія вигнала французькі війська та війська ООН, які протягом десятиліття брали участь у боротьбі з ісламістськими повстанцями.

російське найманське угруповання "Вагнера" на початку цього місяця оголосило про виведення військ з Малі, але Африканський корпус все ще там діє, підсумовує видання.

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