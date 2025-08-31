$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 19214 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 48716 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 72873 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 88568 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 105189 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 251830 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 110267 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84980 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 99031 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 319370 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Провал «вагнеровцев» в Мали: стратегия Кремля в Африке – разведка

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Российская ЧВК «Вагнер» провалилась в Мали, не взяв под контроль ресурсы и усилив насилие. Отношения с хунтой портятся, а Кремль не получил доступа к золотым рудникам.

Провал «вагнеровцев» в Мали: стратегия Кремля в Африке – разведка

Российская частная военная компания «Вагнер» потерпела неудачу в Мали.

Около 2 тысяч наемников не смогли взять под контроль ресурсы страны или улучшить безопасность, как это удалось в Центральноафриканской Республике, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

 Детали

Вместо борьбы с джихадистами они вступили в конфликт с местной армией и усилили насилие. Жертвы среди гражданских выросли вчетверо (с 736 в год до более 3 тыс.), и 80% смертей были вызваны именно военными и «вагнеровцами»

- сообщили в разведке.

Отношения «вагнеровцев» с хунтой Ассими Гоиты сейчас портятся. Фиксируются неповиновение приказам, кражи техники и расизм. В августе произошли репрессии против офицеров, выступавших против методов ЧВК.

В отличие от Судана и ЦАР, кремль не получил контроль над золотыми рудниками – Гоита отверг требования москвы и ищет новых партнеров.

Дополнение

ЧВК «Вагнер» и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина, ликвидированы в Мали. Он был убит во время выполнения «боевого задания» на северо-западе Африки.

Российские наемники ЧВК «Вагнер» создали в Мали сеть секретных тюрем, где пытают и похищают гражданских. С 2023 по 2025 год пропали без вести 668 человек.

Павел Зинченко

Новости Мира
Служба внешней разведки Украины
Ассими Гойта
Мали
Центральноафриканская Республика
Судан