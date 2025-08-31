Провал «вагнеровцев» в Мали: стратегия Кремля в Африке – разведка
Киев • УНН
Российская ЧВК «Вагнер» провалилась в Мали, не взяв под контроль ресурсы и усилив насилие. Отношения с хунтой портятся, а Кремль не получил доступа к золотым рудникам.
Российская частная военная компания «Вагнер» потерпела неудачу в Мали.
Около 2 тысяч наемников не смогли взять под контроль ресурсы страны или улучшить безопасность, как это удалось в Центральноафриканской Республике, пишет УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Детали
Вместо борьбы с джихадистами они вступили в конфликт с местной армией и усилили насилие. Жертвы среди гражданских выросли вчетверо (с 736 в год до более 3 тыс.), и 80% смертей были вызваны именно военными и «вагнеровцами»
Отношения «вагнеровцев» с хунтой Ассими Гоиты сейчас портятся. Фиксируются неповиновение приказам, кражи техники и расизм. В августе произошли репрессии против офицеров, выступавших против методов ЧВК.
В отличие от Судана и ЦАР, кремль не получил контроль над золотыми рудниками – Гоита отверг требования москвы и ищет новых партнеров.
Дополнение
ЧВК «Вагнер» и бывший тренер российского боксера Александра Поветкина, ликвидированы в Мали. Он был убит во время выполнения «боевого задания» на северо-западе Африки.
Российские наемники ЧВК «Вагнер» создали в Мали сеть секретных тюрем, где пытают и похищают гражданских. С 2023 по 2025 год пропали без вести 668 человек.