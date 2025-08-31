Провал "вагнерівців" у Малі стратегію кремля в Африці - розвідка
Російська ПВК "Вагнер" провалилася в Малі, не взявши під контроль ресурси та посиливши насильство. Відносини з хунтою псуються, а Кремль не отримав доступу до золотих рудників.
російська приватна військова компанія "вагнер" провалилася в Малі.
Близько 2 тисяч найманців не спромоглися взяти під контроль ресурси країни чи покращити безпеку, як вдалося у Центральноафриканській республіці, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Деталі
Замість боротьби з джихадистами вони увійшли в конфлікт із місцевою армією та посилили насильство. Жертви серед цивільних зросли вчетверо (з 736 на рік до понад 3 тис.), і 80% смертей спричинили саме військові та "вагнерівці"
Відносини "вагнерівців" з хунтою Ассімі Гоіти наразі псуються. Фіксуються непокора наказам, крадіжки техніки та расизм. У серпні відбулися репресії проти офіцерів, які виступали проти методів ПВК.
На відміну від Судану й ЦАР, кремль не отримав контроль над золотими рудниками – Гоіта відкинув вимоги москви й шукає нових партнерів.
Доповнення
ПВК "вагнер" та колишнього тренера російського боксера Олександра Повєткіна, ліквідовано в Малі. Він був убитий під час виконання "бойового завдання" на північному заході Африки.
російські найманці ПВК "Вагнер" створили в Малі мережу секретних в'язниць, де катують і викрадають цивільних. З 2023 по 2025 рік зникли безвісти 668 людей.