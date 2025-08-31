Провал "вагнерівців" у Малі стратегію кремля в Африці - розвідка

$41.260.00
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 19481 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 49448 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 73411 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 89124 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 105612 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 251951 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 110368 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 85003 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 99047 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 319699 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 13872 перегляди
Бразилія скликає саміт БРІКС через "торгові загрози" з боку США31 серпня, 01:43 • 7370 перегляди
Херсонщина отримала мільйонні генератори від США для опалення та лікарень31 серпня, 02:01 • 10139 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 12468 перегляди
Армія рф втратили 810 військових та 27 артсистем: втрати ворога за добу - Генштаб 31 серпня, 04:31 • 4336 перегляди
2 вересня очікуються магнітні бурі через викид плазми на Сонці31 серпня, 04:55 • 10549 перегляди
На території аеродрому в окупованому Сімферополі загарбники втратили два вертольотиVideo10:07 • 5164 перегляди
Публікації
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 95486 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 224851 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 227339 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 319697 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 268496 перегляди
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 106875 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 239688 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 263061 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 260221 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 240289 перегляди
Провал "вагнерівців" у Малі стратегію кремля в Африці - розвідка

Київ • УНН

 • 248 перегляди

Російська ПВК "Вагнер" провалилася в Малі, не взявши під контроль ресурси та посиливши насильство. Відносини з хунтою псуються, а Кремль не отримав доступу до золотих рудників.

Провал "вагнерівців" у Малі стратегію кремля в Африці - розвідка

російська приватна військова компанія "вагнер" провалилася в Малі.

Близько 2 тисяч найманців не спромоглися взяти під контроль ресурси країни чи покращити безпеку, як вдалося у Центральноафриканській республіці, пише УНН з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

 Деталі

Замість боротьби з джихадистами вони увійшли в конфлікт із місцевою армією та посилили насильство. Жертви серед цивільних зросли вчетверо (з 736 на рік до понад 3 тис.), і 80% смертей спричинили саме військові та "вагнерівці"

- повідомили в розвідці.

Відносини "вагнерівців" з хунтою Ассімі Гоіти наразі псуються. Фіксуються непокора наказам, крадіжки техніки та расизм. У серпні відбулися репресії проти офіцерів, які виступали проти методів ПВК.

На відміну від Судану й ЦАР, кремль не отримав контроль над золотими рудниками – Гоіта відкинув вимоги москви й шукає нових партнерів.

Доповнення

ПВК "вагнер" та колишнього тренера російського боксера Олександра Повєткіна, ліквідовано в Малі. Він був убитий під час виконання "бойового завдання" на північному заході Африки.

російські найманці ПВК "Вагнер" створили в Малі мережу секретних в'язниць, де катують і викрадають цивільних. З 2023 по 2025 рік зникли безвісти 668 людей.

Павло Зінченко

Новини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
Ассімі Гоїта
Малі
Центральноафриканська Республіка
Судан