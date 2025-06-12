"Вагнерівці" в Малі створили мережу нелегальних в’язниць - журналісти
Київ • УНН
російські найманці ПВК "Вагнер" створили в Малі мережу секретних в'язниць, де катують і викрадають цивільних. З 2023 по 2025 рік зникли безвісти 668 людей.
Мережу таємних в’язниць, де утримували мирних жителів, створили в Малі російські найманці з ПВК "Вагнер". До такого висновку дійшли журналісти Forbidden Stories, France 24 і Le Monde під час спільного розслідування, – пише УНН з посиланням на Telegram-канал "Важные истории".
Деталі
Розслідувачі виявили щонайменше шість секретних тюрем, які діяли поза контролем влади Малі. У них утримували людей, підозрюваних у зв’язках із джихадистами чи сепаратистами, а також цивільних, затриманих під час масових облав.
"Вагнерівці" самі вирішують, кого забирати
За даними правозахисної організації Kal Akal, з листопада 2023 року по квітень 2025-го в країні були заарештовані, викрадені або зникли безвісти 668 цивільних осіб.
Колишні в’язні цих тюрем повідомили про жорстокі катування. Людей били електричними кабелями, палицями, катували утопленням, утримували в металевих контейнерах під палючим сонцем.
Нас били електричними кабелями, палками, катували водою. Часто все відбувалося під російську музику
Також вони згадували про примусову працю та голод. Частину ув’язнених відпускали лише після сплати викупу.
Викрадення задля викупу – звичайна практика
Журналісти провели розслідування в межах проєкту "Вікторія", названого на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у вересні 2024 року після потрапляння в полон під час роботи на окупованих територіях.
Forbidden Stories і партнери змогли підтвердити існування шести таких тюрем у різних містах: Нампала, Севаре, Бафо та інших. Частина з них розташована на територіях, що формально належать малійській армії.
У "Вагнера" є в’язниці майже всюди, де вони базуються. Усі, кого не вбивають одразу, потрапляють туди. Викрадають пастухів, торговців, водіїв
Додатково
Найманці з ПВК "Вагнер" почали діяти в Малі наприкінці 2021 року після того, як з країни пішли французькі миротворці через переворот і прихід до влади військової хунти. З того часу їх регулярно звинувачують у злочинах проти мирного населення під час спільних операцій з армією Малі.
У 2024 році, за даними дослідницької групи ACLED, бойовики "Вагнера" вбили 925 цивільних — удвічі більше, ніж ісламісти, на рахунку яких близько 400 жертв. Про завершення діяльності ПВК "Вагнер" у Малі було оголошено 6 червня 2025 року через афілійований телеграм-канал.
Довідка
ПВК "Вагнер" – російське збройне угруповання, яке бере участь у конфліктах у Сирії, Україні, Центральній Африканській Республіці, Судані та низці інших країн. Його бойовики неодноразово звинувачувалися у воєнних злочинах, включно з катуваннями, викраденнями та масовими вбивствами.
Нагадаємо
У Малі триває багаторічне протистояння урядових сил із туарегами-сепаратистами та джихадистськими угрупованнями. Масові порушення прав людини, включно з викраденнями та вбивствами цивільних, стали звичною практикою в умовах слабкої державної інституційності та втручання зовнішніх сил.
Модель дій ПВК "Вагнер" у Малі має багато спільного з тактикою, яку російські сили застосовують на окупованих територіях України – від катувань до викрадень і примусових зникнень. Це підкреслює транснаціональний характер загрози, яку становить діяльність "вагнерівців".
ISW: пригожин змусив міністерство оборони рф визнати ПВК "Вагнер"14.01.23, 04:38 • 409679 переглядiв