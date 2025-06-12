"Вагнерівці" в Малі створили мережу нелегальних в’язниць - журналісти

Мережу таємних в’язниць, де утримували мирних жителів, створили в Малі російські найманці з ПВК "Вагнер". До такого висновку дійшли журналісти Forbidden Stories, France 24 і Le Monde під час спільного розслідування, – пише УНН з посиланням на Telegram-канал "Важные истории".

Деталі

Розслідувачі виявили щонайменше шість секретних тюрем, які діяли поза контролем влади Малі. У них утримували людей, підозрюваних у зв’язках із джихадистами чи сепаратистами, а також цивільних, затриманих під час масових облав.

"Вагнерівці" самі вирішують, кого забирати – сказав один із офіцерів армії Малі.

За даними правозахисної організації Kal Akal, з листопада 2023 року по квітень 2025-го в країні були заарештовані, викрадені або зникли безвісти 668 цивільних осіб.

Колишні в’язні цих тюрем повідомили про жорстокі катування. Людей били електричними кабелями, палицями, катували утопленням, утримували в металевих контейнерах під палючим сонцем.

Нас били електричними кабелями, палками, катували водою. Часто все відбувалося під російську музику – розповів один з колишніх в’язнів.

Також вони згадували про примусову працю та голод. Частину ув’язнених відпускали лише після сплати викупу.

Викрадення задля викупу – звичайна практика – заявив Аттайє Аг Мохамед Абубакрин, генеральний секретар Kal Akal.

Журналісти провели розслідування в межах проєкту "Вікторія", названого на честь української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у вересні 2024 року після потрапляння в полон під час роботи на окупованих територіях.

Forbidden Stories і партнери змогли підтвердити існування шести таких тюрем у різних містах: Нампала, Севаре, Бафо та інших. Частина з них розташована на територіях, що формально належать малійській армії.

У "Вагнера" є в’язниці майже всюди, де вони базуються. Усі, кого не вбивають одразу, потрапляють туди. Викрадають пастухів, торговців, водіїв – повідомив аналітик, який спеціалізується на регіоні Сахель, куди входить Малі.

Додатково

Найманці з ПВК "Вагнер" почали діяти в Малі наприкінці 2021 року після того, як з країни пішли французькі миротворці через переворот і прихід до влади військової хунти. З того часу їх регулярно звинувачують у злочинах проти мирного населення під час спільних операцій з армією Малі.

У 2024 році, за даними дослідницької групи ACLED, бойовики "Вагнера" вбили 925 цивільних — удвічі більше, ніж ісламісти, на рахунку яких близько 400 жертв. Про завершення діяльності ПВК "Вагнер" у Малі було оголошено 6 червня 2025 року через афілійований телеграм-канал.

Довідка

ПВК "Вагнер" – російське збройне угруповання, яке бере участь у конфліктах у Сирії, Україні, Центральній Африканській Республіці, Судані та низці інших країн. Його бойовики неодноразово звинувачувалися у воєнних злочинах, включно з катуваннями, викраденнями та масовими вбивствами.

Нагадаємо

У Малі триває багаторічне протистояння урядових сил із туарегами-сепаратистами та джихадистськими угрупованнями. Масові порушення прав людини, включно з викраденнями та вбивствами цивільних, стали звичною практикою в умовах слабкої державної інституційності та втручання зовнішніх сил.

Модель дій ПВК "Вагнер" у Малі має багато спільного з тактикою, яку російські сили застосовують на окупованих територіях України – від катувань до викрадень і примусових зникнень. Це підкреслює транснаціональний характер загрози, яку становить діяльність "вагнерівців".

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