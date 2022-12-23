ПВК "Вагнер" відправила на війну в Україні близько 40 тисяч в'язнів - Білий дім

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Згідно з заниженою оцінкою США, наразі сили російського угрупування в Україні налічують 50 тисяч найманців, з яких 10 тисяч - "контрактники", інші 40 тисяч є засудженими.

Кірбі повідомив, що власник "вагнера" євгеній пригожин та інші чиновники компанії вербували в'язнів на передову, оскільки стикаються з проблемами вербування інших росіян. Деякі з ув'язнених, яких завербували у найманці, мають "серйозні медичні проблеми", додав він.

Також, зазначається, що пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій пвк "вагнера", в Україні, а його "приватна армія" воює разом з російськими військами.

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"Для нас цілком очевидно, що група "вагнера" стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", - зауважив Кірбі.

Додамо

Крім цього, радник підтвердив інформацію, раніше опубліковану іноземними ЗМІ, про те, що Північна Корея завершила першу поставку зброї "вагнеру". Він повідомив, що це вже друга поставка, а попередня відбулася минулого місяця та включала піхотні ракети.

У КНДР назвали ці твердження неправдою.

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