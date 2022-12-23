ISW: роль ПВК "Вагнер" у війні росії проти України може збільшитись

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22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що "Група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні. Він зазначив, що пригожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні і що ПВК наразі налічує в Україні 50 тис. осіб, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Експерти ISW кажуть, що пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує.

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"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через "Групу Вагнера" можуть свідчити про те, що пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій "Групи Вагнера" у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні", – йдеться в повідомленні ISW.

Інститут також пише, що пригожин, ймовірно, має політичні амбіції та прагне скористатися потребою кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

"Переслідуючи політичні цілі, пригожин, ймовірно, продовжить розширювати роль "Групи Вагнера" у війні в Україні", – додає ISW.

Нагадаємо

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростувало повідомлення, що КНДР передавала рф боєприпаси.