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ISW: роль ПВК "Вагнер" у війні росії проти України може збільшитись

ISW: роль ПВК "Вагнер" у війні росії проти України може збільшитись

Київ • УНН

 • 475803 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що керівник ПВК "Вагнер" євген пригожин намагається збільшити роль своєї компанії в російських військових операціях в Україні, щоб утвердитися в якості центральної фігури російської ультранаціоналістичної спільноти, яка підтримує війну, передає УНН.

Деталі 

22 грудня речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що "Група Вагнера" отримала партію зброї з Північної Кореї для посилення російських сил в Україні. Він зазначив, що пригожин витрачає понад 100 млн доларів на місяць на фінансування операцій "Вагнера" в Україні і що ПВК наразі налічує в Україні 50 тис. осіб, включаючи 10 тис. контрактників і 40 тис. засуджених, яких завербували у російських в'язницях.

Експерти ISW кажуть, що пригожин задля посилення свого впливу, ймовірно, намагається використати свої паралельні військові структури для забезпечення російських військових можливостями, яких наразі їм бракує.

Цитата

"Повідомлення про постачання Північною Кореєю зброї російським військовим через "Групу Вагнера" можуть свідчити про те, що пригожин намагається використати свою приватну військову компанію для поставок іноземної зброї, яку російському міністерству оборони було б складніше закупати офіційно. пригожин також, ймовірно, виділяє значну кількість особового складу і ресурсів для операцій "Групи Вагнера" у районі Бахмута в надії забезпечити російським військовим оперативний успіх, якого їм не вдалося досягти біля Бахмута, а також на ширшому театрі бойових дій в Україні", – йдеться в повідомленні ISW.

Інститут також пише, що пригожин, ймовірно, має політичні амбіції та прагне скористатися потребою кремля в більш боєздатних силах для накопичення впливу на ультранаціоналістичний електорат, який він сподівається використати.

"Переслідуючи політичні цілі, пригожин, ймовірно, продовжить розширювати роль "Групи Вагнера" у війні в Україні", – додає ISW.

Нагадаємо 

Міністерство закордонних справ Північної Кореї спростувало повідомлення, що КНДР передавала рф боєприпаси.

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