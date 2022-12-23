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ISW: роль ЧВК "Вагнер" в войне россии против Украины может увеличиться

ISW: роль ЧВК "Вагнер" в войне россии против Украины может увеличиться

Киев • УНН

 • 475801 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин пытается увеличить роль своей компании в российских военных операциях в Украине, чтобы утвердиться в качестве центральной фигуры российского ультранационалистического сообщества, поддерживающего войну, передает УНН.

Детали

22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что "Группа Вагнера" получила партию оружия из Северной Кореи для усиления российских сил в Украине. Он отметил, что пригожин тратит более 100 млн долларов в месяц на финансирование операций "Вагнера" в Украине и что НДС в настоящее время насчитывает в Украине 50 тыс. человек, включая 10 тыс. контрактников и 40 тыс. осужденных, которых завербовали в российских тюрьмах. 

Эксперты ISW говорят, что пригожин для усиления своего влияния, вероятно, пытается использовать свои параллельные военные структуры для обеспечения российских военных возможностей, которых им недостает.

Цитата

"Сообщения о снабжении Северной Кореей оружия российским военным через "Группу Вагнера" могут свидетельствовать о том, что пригожин пытается использовать свою частную военную компанию для поставок иностранного оружия, которую российскому министерству обороны было бы сложнее закупать официально. пригожин также, вероятно, выделяет значительное количество личного состава и ресурсов для операций "Группы Вагнера" в районе Бахмута в надежде обеспечить российским военным оперативный успех, которого им не удалось достичь у Бахмута, а также на более широком театре боевых действий в Украине", – говорится в сообщении ISW.

Институт также пишет, что пригожин, вероятно, имеет политические амбиции и стремится воспользоваться потребностью кремля в более боеспособных силах для накопления влияния ультранационалистического электората, который он надеется использовать.

"Преследуя политические цели, пригожин, вероятно, продолжит расширять роль "Группы Вагнера" в войне в Украине", – добавляет ISW.

Напомним 

Министерство иностранных дел Северной Кореи опровергло сообщение, что КНДР передавала россии боеприпасы.

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