У КНДР кажуть, що не пропонували боєприпаси рф

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МЗС КНДР заявило, що між двома країнами "ніколи не відбувалося жодних збройових операцій", поінформувало офіційне північнокорейське телеграфне агентство KCNA.

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"Неправдиве повідомлення японських ЗМІ про те, що КНДР пропонувала зброю росії, є найабсурднішою вигадкою, яка не варта жодних коментарів або інтерпретацій", – сказав представник міністерства в поширеній заяві.

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