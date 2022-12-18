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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13347 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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КНДР знову здійснила запуск балістичної ракети

КНДР знову здійснила запуск балістичної ракети

Київ • УНН

 • 488830 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Північна Корея у неділю здійснила запуск, ймовірно, балістичної ракети у бік Японського моря. Про це повідомила берегова охорона Японії, передає УНН.

Деталі

Японські сторожові кораблі закликають судна, що знаходяться в регіоні, у разі виявлення уламків ракети не наближатися до них, а негайно зв’язатися з владою.

Нагадаємо

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян відповість ядерною зброєю на подальші загрози з боку США та інших “ворожих сил”, повідомили державні ЗМІ.

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