КНДР знову здійснила запуск балістичної ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Північна Корея у неділю здійснила запуск, ймовірно, балістичної ракети у бік Японського моря. Про це повідомила берегова охорона Японії, передає УНН.
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Японські сторожові кораблі закликають судна, що знаходяться в регіоні, у разі виявлення уламків ракети не наближатися до них, а негайно зв’язатися з владою.
Нагадаємо
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян відповість ядерною зброєю на подальші загрози з боку США та інших “ворожих сил”, повідомили державні ЗМІ.